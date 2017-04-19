Крижявичюс назначен председателем Главного административного суда Литвы

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала декрет о назначении Гинтараса Крижявичюса судьёй Главного административного суда и его председателем.

К исполнению обязанностей Г.Крижявичюс приступит с 28 апреля, сообщила в среду канцелярия главы государства.

Во вторник парламент освободил Г.Крижявичюса от обязанностей судьи Верховного суда Литвы, где он работал с 2007 г., а в 2009–2014 гг. был председателем этого суда.

Г.Крижявичюс также работал в Вильнюсском 3-м участковом суде, в Вильнюсском окружном, в Апелляционном суде и в Главном административном суде Литвы.

Г.Крижявичюс в 2010–2014 гг. возглавлял Судейский совет.