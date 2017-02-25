Критерии отбора помощников депутатов: "брат или сват"

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ru.DELFI.lt
суббота, 25 февраля 2017 г. 13:36
Критерии, по которым депутаты выбирают помощников – родственные связи или дружеские отношения. Издание Lietuvos žinios пишет, что налогоплательщикам содержание этой команды политического доверия обходится в больше 10 млн. евро в год, а результаты их деятельности оценивают только политики-депутаты.
LR Seimo plenarinis posėdis
© DELFI / Andrius Ufartas

Каждый депутат может принять трех помощников-секретарей, которые помогают политику готовить законы, осуществлять парламентский контроль и поддерживать связи с избирателями. Помощников может быть больше, если их трудоустраивать не на полную ставку.

При выборе помощников депутаты пользуются абсолютной свободой – а их помощники получают статус госслужащих. "По этой причине помощниками часто становятся не попавшие в парламент коллеги-однопартийцы, друзья, друзья семьи. Из года в год повторяются случаи, когда депутаты принимают на работу членов семей, а в командах некоторых депутатов можно узреть целые династии", – пишет Lietuvos žinios.

"Такие факты я оцениваю как проявление непотизма – определенной коррупции – когда людей принимают на работу не по их способностям и компетентности, а по дружбе, семейным связям, партийным связям. Бывают ситуации, когда заявляют, что эти родственники и близкие - очень компетентны, отличные специалисты. Но в демократических странах действуют определенные законы, запрещающие принимать на работу родственников, даже если их компетентность очень высока", – сказал доцент университета им. Витаутаса Великого Бернарас Ивановас.

Как пример привели члена фракции Литовского союза крестьян и зеленых Гинтаутаса Киндуриса, у которого три помощника, а один из них - жена его коллеги по фракции Витаутаса Растяниса, член горсовета Швенченского района Вида Растянене, в отношении которой в 2013 году было возбуждено дело о бездействии.

В публикации сказано, что директор администрации Растянене, которая отвечала за расширение инфраструктуры водопровода, не обеспечила контроль над проектом. Сам Киндурис проблемы не видит: "Все мы чьи-то жены и мужья. Она не является ни моей подругой, ни родственницей, но мы последовательно работаем с самых выборов. Пока нет никаких подозрений в том, что в ее деятельности что-то не так".

В статье упоминают и других депутатов, которые трудоустроили супругов, детей, друзей, однопартийцев, а некоторые - целые семьи.

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