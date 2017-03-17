"Крестьяне" удивили даже премьер-министра: в СМИ предлагают давать 50% позитива

Представители Литовского союза крестьян и зеленых Довиле Шакалене, Зенонас Стрейкус и Робертас Шаркницкас предлагают предусмотреть, чтобы СМИ предоставляли не менее 50% позитивной информации, ее должны давать в начале передач или на первых страницах изданий.

Из сопроводительного акта выясняется, что депутатам не нравится, что СМИ часто пишут о коррупционных скандалах, злоупотреблениях служебным положением, конфликте интересов и других проблемах.

"Доминирование негативной информации на каналах политической коммуникации вызывает у общества разочарование в учреждениях власти и отстраненность от политической жизни, а также недоверие к СМИ и подаваемой ими информации", - сказано в документе.

Депутат Шаркницкас сказал, что депутаты только хотят обеспечить защиту прав детей, особенно, когда речь идет о самоубийствах.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис в комментарии DELFI отметил, что ни политики, ни другие лица не имеют права регулировать содержание СМИ.

"Действующий закон об информировании общественности и кодекс этики информирования литовского общества предусматривают основные ограничения и принципы, которых должны придерживаться СМИ. Этих обязательств достаточно, дополнительная интервенция в регулирование работы СМИ избыточна, ненужна и непонятна", - сказал политик.

Президент ЛСЖ Радзявичюс, услышав о такой инициативе, сначала рассмеялся, а затем назвал ее "театром абсурда".

"Это сфера уровня Конституции. В Конституции ясно сказано, что и когда можно ограничивать на законодательном уровне. Любые пропорции или установки - это ограничение людей, редакции или журналистов, которые не смогут говорить о том, как они видят мир", - сказал Радзявичюс.

Политолог университета им. Миколаса Рёмериса Рима Урбонайте сказала, что не представляет, как тогда представлять информацию: значит ли это, что информацию о страшном теракте надо представить как участие детей в конкурсе рисунка?

"Мне вообще странно, как появляются такие идеи, которые по сути являются контролем СМИ и даже больше, контролем содержания СМИ. Так могут связать руки СМИ. А мы говорим о свободе СМИ. Мне интересно, как мы будем выглядеть в международных рейтингах? Это может напомнить информацию и новости, которые мы видим в России, где обычно нет плохих новостей, а если есть, то рядом показывают Владимира Путина, и она становится хорошей, поскольку президент проблему уже решил. Если мы идем таким путем, мне это кажется странным", - сказала Урбонайте.

Депутат Шакалене сказала, что ее удивил резонанс, который вызвало предложение обязать СМИ давать хотя бы половину положительных новостей, она обещает отозвать предложение, если оно вызовет только сопротивление.

"Цензура СМИ - абсолютно отрицательное явление, и непропорциональное ограничение свободы слова - это очень плохо. Эта поправка предназначена для того, чтобы у нас был баланс между положительной и отрицательной информацией. Я не говорю, что вы не должны о чем-то писать и не хочу диктовать содержание СМИ. Эта поправка не для того, чтобы запрещать информировать об отрицательных явлениях в нашем обществе, но у нас должна быть позитивная информация, иначе общество по сути чувствует себя беспомощным, ощущает безнадежность", – сказала BNS 17 марта Шакалене.