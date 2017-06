"Крестьяне" сделали селфи у рисунка с их изображением на стене Keulė Rūkė

Ресторан Keulė Rūkė 1 июня сообщил, что отныне на его стене наряду с целующимися Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, будут красоваться три представителя Литовского союза крестьян и зеленых: Агне Ширинскене, Аурелиюс Верига и Рамунас Карбаускис.

Правда, они на рисунке представлены в виде вооруженных террористов. Рядом красуется надпись The party is over ("Вечеринка закончилась"). Это реакция на ужесточение доступа алкоголя.

Однако похоже, что политики не в обиде на это. На стене лидера "крестьян" Facebook появилась фотография, на которой все трое "крестьян" сняты на фоне этого рисунка. "Иногда большие усилия оценивают и таким способом. На этот раз это усилия, связанные с ужесточением доступа алкоголя. Члены парламента Латвии сейчас будут нам завидовать не только потому, что мы приняли закон о контроле над алкоголем, но и потому, что мы получили публичное признание, выраженное в художественной форме. (Латвия в ближайшее время планирует повысить акциз на алкоголь, таким образом присоединяясь к политике контроля над алкоголем в Литве и Эстонии)", – написал под снимком Карбаускис.