Корреспондент DELFI и "Спектра" Дмитрий Дурнев получил премию за серию репортажей из Донбасса

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"Спектр"
пятница, 17 марта 2017 г. 15:56
Журналист Дмитрий Дурнев стал лауреатом премии "Редколлегия" в феврале 2017 года за серию репортажей об экономике повседневной жизни на Донбассе, которую он подготовил специально для совместного проекта DELFI и "Спектра" "Осколки".
Фото "Спектр"

Эти репортажи были опубликованы под псевдонимом Дмитрия — Михаил Скорик. Теперь он решил раскрыть его.

"О жизни в Донбассе пишут многие, но почти всегда это взгляд приезжего: журналиста, посетившего зону военных действий и прилегающие к ней районы с кратким профессиональным визитом. Людей, которые пишут о Донбассе изнутри, с позиции постоянного жителя, наблюдающего — а точнее переживающего — ситуацию день за днем, очень немного. И требуется особенное профессиональное мастерство, особое чувство собственной ответственности, чтобы в этой ситуации сохранять хладнокровие и способность видеть реальность во всей ее сложности и жестокости", — написал член жюри премии Сергей Пархоменко.

Проект «Осколки» рассказывает о том, что представляет собой повседневная жизнь людей на непризнанных территориях, таких как Абхазия, Южная Осетия, Донбасс, Крым, Приднестровье. В центре внимания проекта самые простые вещи, такие как посещение кафе, работа торговой лавки на рынке, получение пенсии или поездка в отпуск — превратившиеся для жителей этих мест в трудные задачи.

Публикация материалов в рамках этого проекта продолжается.

Премия "Редколлегия" присуждается благотворительной организацией Sreda Foundation. В жюри премии входят Елизавета Осетинская, Кирилл Рогов, Дмитрий Бутрин, Сергей Пархоменко, Элла Панеях и Юрий Сапрыкин.

"Спектр"
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