Коризна: Литовский союз стрелков должен привлечь эмигрантов

Литовский союз стрелков (ЛСС) должен объединять не только проживающих в Литве членов, но и привлекать эмигрантов, говорит утвержденный новым руководителем ЛСС полковник-лейтенант Гинтарас Коризна.

"Я вижу нишу и возможность - это эмигранты нового поколения. Нам следует подумать о каком-то интересе с целью привлечения эмигрантов нового поколения, попытаться пригласить их вступать в ЛСС, организации для них той или иной подготовки в Литве, чтобы за рубежом они могли объединяться в ячейки", - сказал в субботу Г. Коризна делегатам съезда ЛСС.

"Там поддерживались бы национальные патриотические чувства и, не скрою, давайте будем "бедными", но правильными, это будет наш потенциальный резерв на случай беды", - добавил он.

По словам офицера, стрелки должны найти свое место в концепции обороны Литвы, отказаться от ненужных функций и согласовать их с армией и Силами ополчения.

Как сказал Г. Коризна, ЛСС следует эффективно использовать имеющиеся у армии резервы.

Созданный в 1919 году ЛСС - это военизированная общественная организация, она сообщает, что насчитывает более 8 тысяч членов. Ряды ЛСС заметно возросли после аннексии Россией Крыма в 2014 году.