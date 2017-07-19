Контянис: детоубийце рядом со мной не место

19 июля Каунасский окружной суд решает вопрос продления меры пресечения Гедиминасу Контянису и Монике Казюкайтите, которых подозревают в жестоком убийстве 4-летнего ребенка.

Контянис перед заседанием суда попросил, чтобы Казюкайтите рядом с ним не было: "Детоубийце рядом со мной не место".

Он также подготовил речь, которую зачитал в зале заседания. Мужчина попросил назначить ему пусть несколько, но более мягких мер пресечения.

Казюкайтите практически все время молчала, только робко произнесла: "Не била".

Прокурор Витаутас Гатавяцкас просил продлить обоим срок ареста на три месяца.

Суд планирует вынести решение в 15.00 ч.

DELFI писал о том, что жестокое убийство ребенка было совершено 24 января 2017 года. Мать и ее сожитель стали избивать 4-летнего ребенка за то, что у него не получалось произнести названия некоторых цифр.

Контянис признал, что бил мальчика не только руками, но также ремнем и проводом от телефона. Он бил мальчика в ванной. После одного из ударов ребенок упал и ударился головой об батарею. После этого мальчику стало плохо, он заснул. Моника К. оставила его с сожителем и пошла на Биржу труда. Когда она вернулась, ребенку было очень плохо, из ушей и носа текла кровь, его тошнило.

Моника К. пошла в аптеку и стала просить лекарства от травмы головы, аптекарь посоветовала ей немедленно вызвать скорую. Мать принесла ребенку обычные болеутоляющие. Мальчик был так плох, что даже не мог проглотить таблетку. Скорую помощь сожители вызвали только тогда, когда ребенок уже не дышал.