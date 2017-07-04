Конституционный суд Литвы: священники не освобождаются от военной или альтернативной службы

"Все граждане, независимо от вероисповедания, принадлежности к церкви, занимаемой в ней должности, имеют одинаковую конституционную обязанность пройти военную или альтернативную службу в системе обороны", - объявил суд.

Суд признал противоречащим Конституции положение закона о том, что от воинской обязанности освобождаются священники признанных государством традиционных религиозных общин Литвы.

В этом деле два судьи сформулировали отдельное мнение.

За разъяснением в КС обратился Вильнюсской окружной административный суд, рассматривающий жалобу члена "Свидетелей Иеговы" на отказ Вооруженных сил освободить его от военной службы.

Выразили возмущение

Католические священники Литвы возмущены решением Конституционного суда (КС).

Генеральный секретарь Литовской епископальной конференции Кястутис Смильгявичюс сказал BNS, что воинская служба противоречит призванию священника.

"Священник, просто по своему призванию, он не может пролить кровь. Он иным образом служит людям и не может быть с оружием. Это невозможно", - сказал К. Смильгявичюс.

В каноническом праве предусмотрено, что поскольку воинская служба несовместима с положением священника, то священники и кандидаты в священнический сан не могут проходить воинскую службу без разрешений своего ординара.

По словам К. Смильгявичюса, все христианские государства предусматривают исключение - что священники не обязаны служить в армии.

Он также сказал, что священники не могут проходить и альтернативную воинскую службу, даже если она гражданского характера.

В Литве традиционными религиозными общинами признаны католики, греко-католики, лютеране, евангелисты-реформаты, православные, старообрядцы, иудеи, мусульмане-сунниты и караимы.

По данным переписи населения 2011 года, католичество исповедует 77% населения Литвы.