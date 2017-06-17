Консерваторы по популярности нагоняют "крестьян"

Оппозиционная партия Союз отечества-Христианские демократы Литвы по популярности практически нагнала правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), а рейтинг премьер-министра Саулюса Сквернялиса продолжает снижаться.

17 июня ежедневник Lietuvos rytas опубликовал данные социологического опроса, проведенного компанией Vilmorus 2-10 июня. Выяснилось, что президента Литвы Далю Грибаускайте положительно оценивают 66,6% участников опроса, а премьер-министра Саулюса Сквернялиса – 54,1%. месяц назад Сквернялиса и Грибаускайте отделяли всего 0,5%.

"Рейтинг Грибаускайте - самый высокий за весь второй срок полномочий. Видно, это обусловлено ее поступками, отчетом, представленным 8 июня, в котором были раскритикованы "крестьяне", – сказал директор Vilmorus Владас Гайдис.

Между тем рейтинг Сквернялиса и спикера парламента Виктораса Пранцкетиса снижается. Популярность Сквернялиса снизилась с 63,2 до 54,1%,отрицательно его оценивают 23,3% (месяц назад - 12,9%).

"Сквернялис за три месяца утратил 20%, это большая потеря", – сказал Гайдис.

Пранцкетис - третий по популярности политик – за месяц его популярность снизилась с 52 до 46,3%, отрицательно его оценивают 16,4% (в мае 10,4%). По данным опроса, у трех министров этого правительства – министра образования, здравоохранения и сельского хозяйства – нет поддержки респондентов: их больше оценивают отрицательно, чем положительно.

Министра науки и образования Юргиту Петраускене положительно оценивают 18,6%, отрицательно – 28,1% респондентов, министра здравоохранения Аурелиюса Веригу положительно - 28,3%, отрицательно – 31,5%, министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса положительно 13,3%, отрицательно – 13,7% участников опроса. Это министры, делегированные "крестьянами".

"В прошлом месяце можно было акцентировать, что они имели положительный баланс, а сейчас баланс всех троих отрицательный", – сказал Гайдис.

"Рейтинг партий такой же, как и до этого, но есть на этот раз и настоящая сенсация: рейтинг "крестьян" последовательно снижается шестой месяц подряд, а консерваторов пятый месяц подряд растет, впервые кривые столкнулись. В первый раз рейтинг обеих партий почти одинаковый, реально это две лидирующие партии", – продолжил он.

Согласно опросу, за "крестьян" намерены голосовать 15,7% (в мае – 17,2%), за консерваторов 15,5% (в мае – 13,4%). На третьем месте - социал-демократы с 10,7% (в мае 9%), на четвертом – Движение либералов с 5% (в мае – 4,5%).