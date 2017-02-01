Консерваторы назвали кандидата мечты на пост президента Литвы

"Что касается президентских выборов. Я не знаю, есть разные спекуляции, но у меня есть свой фаворит", - сказал Маяускас, подтвердив, что это Шимоните.

1 февраля в Вильнюса состоялись дебаты кандидатов СО-ХДЛ на пост председателя партии, в которых участвовали: Маяускас, нынешний председатель Габриэлюс Ландсбергис, Паулюс Саударгас и Жигимантас Павилёнис.

Вопрос о кандидатах на пост президента задал слушатель.

В соответствии с Конституцией президентом Литвы может стать гражданин Литвы по происхождению, который не меньше 3 последних лет до начала выборов проживал в Литве. Ему на момент выборов должно исполнится 40 лет и он может быть избран депутатом. Шимоните сейчас 42 года.

Ландсбергис на этот вопрос отвечать не стал.

Саударгас сказал, что на выборах 2019 г. партия может выдвинуть своего кандидата и победить. Он подчеркнул, что два последних раза на выборах партия поддерживала президента Далю Грибаускайте, но она не была кандидатом от их партии.

Павиленис также не стал напрямую отвечать на этот вопрос. По неофициальным данным, он может участвовать в выборах президента в 2019 году.