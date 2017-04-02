Консерватор намерен осуществить план "крестьян" по переносу двух министерств в Каунас

Этот перевод был заявлен в программе Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ).

По словам Размы, поправки к закону необходимы, чтобы показать, что "конкретные предвыборные обещания - не обман избирателей, о них не забывают после выборов, их стараются осуществить".

Политик сказал BNS, что не видит действий правящих, направленных на децентрализацию государственного управления.

"Правительство должно осуществлять законы, поэтому, приняв закон, мы заставили бы правительство сделать выводы о практической стороне, расходах, возникающих проблемах, мы начали бы серьезное обсуждение этого вопроса, а не забыли бы о нем до следующих выборов", – сказал Разма.

Он напомнил, что у консерваторов были идеи в связи с переносом ведомств из Вильнюса в другие города, но этому помешал кризис.

"Когда работало наше правительство по сути было такое обещание – только оно касалось Министерства сельского хозяйства. Но кризис осложнил осуществление этого обещания. Я думаю, сейчас нет проблем, oа обещание правящих "крестьян" было ясным, оно было важным для каунасцев, поэтому я предлагаю проект, помня об этом обещании, но не видя действия правительства в этом отношении", – сказал BNS Разма.

Он заметил, что при наличии современных средств связи расстояние - не препятствие для работы министерств. В настоящее время все 14 министерств расположены в Вильнюсе.