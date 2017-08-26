Конфликт в палангской пиццерии: клиенту подали холодный суп

Одних отдыхающих в Паланге удивляют высокие цены, другие от нечего делать ищут к чему бы еще придраться.

Но чтобы на работу кафе жаловались местные жители... Эксперты говорят, что жалобы не всегда бывают обоснованными. Но несмотря на все, руководство компании серьезно подошло к рассмотрению следующей жалобы.

В редакцию Vakarinės Palangа обратилась женщина, которая представилась Виолой. Она рассказала свою историю.

"Мы обедали втроем. В холодное время года мы обычно ходим в другое заведение, но сейчас не можем себе этого позволить, так как в центре дорого стоит парковка, – рассказала жительница Паланги. – Удобнее всего остановиться у ТЦ или на площадке около автовокзала. В этом комплексе есть Can-Can pizza, мы туда ходим довольно часто. Последний визит шокировал. Я не думаю, что такое должно быть в уважающем себя кафе".

Она с гостями заказала суп из кислой капусты. Женщина попросила официанта, чтобы суп принесли горячим.

"Принесли. температура была примерно 20 градусов. Не теплее, чем вода в Балтийском море, – пошутила женщина. – я ведь знаю, что суп должен быть горячим. И булочки, заказанные к супу были подмоченными. Я спросила у официантки, где их держат, может из мойки достали".

Конечно официантка была вынуждена вернуться с супом на кухню – суп подогрели. После этого клиентка поинтересовалась, почему на столе нет ни соли, ни перца?

Официант сказал, что клиенты сами должны принести специи, они стоят у бара.

"Но и это не все. Мы пытались вызвать директора пиццерии, чтобы та нам объяснила, почему заведение так плохо работает, но директор отказалась выйти, сказав, что занята. Мы обедали долго, но она так и не потрудилась выйти. В конце официант сказал, что хочет загладить вину и предложить "скидочку", – в результате была сделана скидка в 10 евро.

Виола рассказала, что это 10 евро оставила в качестве чаевых. Она заметила, что другие блюда были хорошо приготовлены, за исключением разве что плохо нарезанного гарнира, например там была половина моркови.

Журналисты попытались связаться с руководителем Can-Can pizza в Паланге, но им сказали, что ситуацию могут прокомментировать только представители компании, которые находятся в Вильнюсе.

Пришлось передать вопросы письменно. Представитель компании сказала, что расследование инцидента провести несложно, поскольку во всех кафе стоят видеокамеры.

Представитель Delano, которой принадлежит эта пиццерия, Ирена Миселюнене была шокирована представленной редакцией информацией.

"Конечно, не надо забывать, что и клиенты всякие бывают, и жалобы поступают разные, но такого еще никогда не было", – сказала представитель ЗАО Delano.

Миселюнене общалась с работниками пиццерии и из Вильнюса направили комиссию, которая будет выяснять, обоснована ли жалоба Виолы.

Начальница Палангского отделения Государственной продовольственно-ветеринарной службы Виргиния Григалаускене также заметила, что клиенты попадаются разные.

"Это заведение проверяли в марте. Были зафиксированы незначительные недочеты, поэтому Can-Can pizza оценили четырьмя чашками", – сказала Григалаускене.

Она рекомендует клиентам звонить в службу немедленно по бесплатной телефонной линии 8 800 40403 или прямой ей по номеру 8 460 48026, писать на эл. почту palanga@vmvt.lt.

На вопрос, какой температуры должны подавать суп, Григалаускене заметила, что, по правилам, температура супа должна быть 68 градусов.