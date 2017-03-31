Комитет евреев США поддерживает идею создания музея истории евреев в Вильнюсе

"Мы считаем, что это важная инициатива и с помощью правительства она может быть проведена в жизнь. Несколько дней назад мы были в музее в Варшаве, он очень, очень впечатляет, есть множество музеев в Европе (...). Так что это было бы хорошее начинание, хорошее продолжение еврейско-литовских отношений, если бы такой музей был создан в столице Литвы", - сказал на пресс-конференции в Вильнюсе в пятницу глава комитета этой организации по делам России.

Он подчеркнул, что на состоявшейся в пятницу встрече посол Израиля в Литве Амир Маймон тоже выразил поддержку этой идее.

Глава Совета управляющих Комитета евреев Америки Харриэт П. Шляйфер подчеркнула, что музею стоило бы сконцентрироваться не на Холокосте, а на богатом историческом наследии литовских евреев.

"Следует сконцентрироваться на истории с самого начала, через современность и (на проекции - BNS) будущего, а не просто уделить внимание Холокосту. Потому что история Литвы, без этих трагических событий, на самом деле богатая", - сказала она.

Идею создания музея истории евреев в бывшем вильнюсском Дворце конгрессов и спорта в четверг представили мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс и премьер Саулюс Сквярнялис. Глава правительства подчеркнул, что музею стоило бы сконцентрироваться на 600-летней истории евреев в Литве, а не на трагических событиях Холокоста. Он сказал, что для этого придется вносить коррективы в уже подготовленный проект реконструкции здания.

До Холокоста в Литве проживало более 200 тыс. евреев, а Вильнюс из-за его культурного и религиозного значения для евреев называли Северным Иерусалимом. Во время Холокоста было истреблено более 90% евреев Литвы.