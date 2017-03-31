Комитет евреев США поддерживает идею создания музея истории евреев в Вильнюсе

 (3)
BNS
пятница, 31 марта 2017 г. 13:21
Комитет евреев Америки поддерживает идею создания в Вильнюсе музея истории евреев, говорит представитель организации Сэм Клигер.
Prancūzijos žydai
© Sipa Press/Scanpix

"Мы считаем, что это важная инициатива и с помощью правительства она может быть проведена в жизнь. Несколько дней назад мы были в музее в Варшаве, он очень, очень впечатляет, есть множество музеев в Европе (...). Так что это было бы хорошее начинание, хорошее продолжение еврейско-литовских отношений, если бы такой музей был создан в столице Литвы", - сказал на пресс-конференции в Вильнюсе в пятницу глава комитета этой организации по делам России.

Статьи по теме:
Инициатива: новый Музей Вильнюса расскажет о многонациональной столице Литвы  (64)
Мэр Вильнюса: рядом с Дворцом спорта должен быть музей истории евреев  (18)

Он подчеркнул, что на состоявшейся в пятницу встрече посол Израиля в Литве Амир Маймон тоже выразил поддержку этой идее.

Глава Совета управляющих Комитета евреев Америки Харриэт П. Шляйфер подчеркнула, что музею стоило бы сконцентрироваться не на Холокосте, а на богатом историческом наследии литовских евреев.

"Следует сконцентрироваться на истории с самого начала, через современность и (на проекции - BNS) будущего, а не просто уделить внимание Холокосту. Потому что история Литвы, без этих трагических событий, на самом деле богатая", - сказала она.

Идею создания музея истории евреев в бывшем вильнюсском Дворце конгрессов и спорта в четверг представили мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс и премьер Саулюс Сквярнялис. Глава правительства подчеркнул, что музею стоило бы сконцентрироваться на 600-летней истории евреев в Литве, а не на трагических событиях Холокоста. Он сказал, что для этого придется вносить коррективы в уже подготовленный проект реконструкции здания.

До Холокоста в Литве проживало более 200 тыс. евреев, а Вильнюс из-за его культурного и религиозного значения для евреев называли Северным Иерусалимом. Во время Холокоста было истреблено более 90% евреев Литвы.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Мэр Друскининкай Малинаускас строит новые заборы (1)

Мэр Друскининкай Малинаускас строит новые заборы
Вместо того, чтобы выполнить постановление Каунасского окружного суда и Национальной земельной службы - освободить проход к государственной земле, мэрия Друскининкай строит новые заборы рядом с владениями мэра Друскининкай Ричардаса Малинаускаса.

В Рингаудай прощаются с убитой семьей Анупрайтисов (2)

Atsisveikinimas su Anupraičių šeima
31 марта после обеда в Рунгаудай люди собираются, чтобы проститься с убитыми почти неделю назад членами семьи Анупрайтисов. Прощание проходит в центре общины Рингаудай. Напомним, что 4 члена семьи были убиты в минувшую субботу. В убийстве подозревают Эгидиюса Анупрайтиса. Убиты отец, мать, бабушка и дядя подозреваемого молодого человека. 1 апреля состоятся похороны.

Комитет евреев США поддерживает идею создания музея истории евреев в Вильнюсе (3)

Prancūzijos žydai
Комитет евреев Америки поддерживает идею создания в Вильнюсе музея истории евреев, говорит представитель организации Сэм Клигер.

Белорусская пенсионерка: заграница — журавль в небе, а в руках вот она — синица (22)

Turgus Minske
Одним из "говорящих" о происходившем в Минске разгоне демонстрации белорусов в день неофициального празднования годовщины основания Белорусской народной республики снимков стало изображение женщины-пенсионерки в момент, когда ее сопровождали в автобус задержавшие ее милиционеры.

Погода: в первые выходные апреля придет долгожданное тепло

Debesys
Прощаясь, март прольется весенним дождем, а апрель начнется с долгожданного тепла: в выходные ожидается повышение температуры до 20 градусов.
Facebook друзья
Rambler's Top100