Комиссия по языку предлагает разрешить x, w, q на основной странице литовского паспорта

Государственная комиссия по литовскому языку (ГКЛЯ) в понедельник рассмотрела альтернативные проекты о написании нелитовских имен и фамилий в удостоверяющих личность документах и предлагает разрешить оригинальное написание имен и фамилий на основной странице.

"Соглашаясь с основным положением обоих законопроектов записывать имена и фамилии граждан Литвы в личных документах литовскими буквами и принимая во внимание потребности общества, (ГКЛЯ) предлагает законодателю предусмотреть возможность записи личного имени и фамилии буквами латинского алфавита в тех местах паспорта и идентификационной карточки личности, в которых указываются данные, идентифицирующие тождество личности", -сообщила комиссия.

Как отмечает комиссия, исключения должны быть точно оговорены и связаны с ясным источником документа, например, с удостоверяющим личность документом гражданина зарубежного государства, другими официальными документами, в которых личные имена и фамилии записываются на основании личных документов иностранца.

ГКЛЯ рассмотрела два внесенных в Сейм проекта: в одном предлагается разрешить использование букв латинского алфавита x, w, q на основной странице удостоверяющих личность документов, другой проект предусматривает оригинальное написание имен и фамилий на дополнительной странице паспорта.