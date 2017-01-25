Комиссия по ценам выполнит постановление суда в деле ЗАО Vilniaus energija

Государственная комиссия по контролю за ценами и энергетикой выполнит постановление Главного административного суда Литвы в связи с пересчетом установленных базовых цен ЗАО Vilniaus energija.

Комиссия получила данное постановление суда 24 января 2017 года в 19 ч., поэтому пока подробно возможные решения комментировать не может. В ближайшее время комиссия определится в вопросе способа и процесса выполнения постановления суда.

По предварительной оценке, выполнение этого постановления суда связано с обязательством комиссии пересмотреть расходы ЗАО Vilniaus energija в 2010–2015 гг, необходимые для предоставления услуг отопления и поставок горячей воды. После тщательного анализа Комиссия по ценам примет соответствующее решение.

Напомним, что в сентябре 2016 г. Комиссия по ценам завершила проверку расходов ЗАО Vilniaus energija, связанных с деятельностью в 2012–2014 гг. Комиссия постановила, что в упомянутый период, компания необоснованно включила в расходы 24,30 млн. евро, которые должны вернуть потребителям.

Также было установлено, что в этот период ЗАО Vilniaus energija не предоставила Комиссии всю необходимую информацию для проведения проверки. Создавшаяся ситуация подтвердила необходимость в наделении Комиссии дополнительными полномочиями для проведения проверок – весной 2016 года Комиссия представила парламенту необходимые поправки к законам, согласно которым регулируемые хозсубъекты обязаны предоставлять всю необходимую информацию в ходе проверок, а в случае необходимости, комиссия может привлекать экспертов извне, назначать санкции за невыполнение указаний проверяющих членов комиссии и т.п.