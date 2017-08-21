Комиссия грозит двум российским телеканалам более строгими санкциями

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BNS
понедельник, 21 августа 2017 г. 15:04
Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) признала, что два российских телеканала разжигают войну и ненависть, а председатель комиссии предупредил, что к этим каналам могут быть применены более жесткие санкции, чем обычный запрет трансляции в Литве на три месяца.
Vladimiras Žirinovskis
© RIA / Scanpix

"Комиссия признала, что все факты, которые установлены, достоверны", - сказал в понедельник BNS председатель комиссии Эдмундас Вайтекунас.

ЛКРТВ установила, что высказывания российского парламентария Владимира Жириновского разжигали ненависть в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "РТР Планета" и в программе "Право знать" на канале "ТВЦi".

Из-за нарушений на канала "РТР Планета" комиссия дважды останавливала трансляцию этого канала в Литве на три месяца и один раз обязала перевести этот канал в пакет платных программ. Трансляция канала "ТВЦi" была остановлена в Литве один раз.

Э. Вайтекунас предупредил, что на этот раз в отношении телеканалов могут быть применены более строгие санкции.

"Всему есть предел. Если эти три месяца никак не повлияли и нарушения повторяются, то, на мой взгляд, санкции должны быть строже", - сказал председатель комиссии.

"Возможной санкцией (ограничение трансляций в Литве - BNS) для них было бы от года до полутора лет", - сказал Э. Вайтекунас.

ЛКРТВ утверждает, что в программе на канале "РТР Планета" В. Жириновский, в частности, сказал: "Нужно выдвинуть ультиматум Прибалтийским государствам, чтобы они отвели все войска НАТО на 300 километров от границ России, а не отведете - мы примем определенные меры".

На вопрос ведущего, какие (меры), В. Жириновский ответил: "А они потом увидят. Утром, ночью прилетят какие-то самолеты".

Российский парламентарий участвовал и в программе "Право знать" на канале "ТВЦi". Там он говорил об оккупации Украины, отделенного от Молдовы Приднестровья.

ЛКРТВ утверждает, что ее выводы о разжигании войны и ненависти в этих программах подтвердил и Департамент стратегической коммуникации и связей с общественностью Минобороны.

Литва начала ограничивать трансляции российских каналов с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и стала поддерживать сепаратистов на Востоке Украины.

BNS
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