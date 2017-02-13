Командующий ВВС Литвы: информация Минобороны меня унизила

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BNS
понедельник, 13 февраля 2017 г. 13:39
Переводимый в резерв командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Литвы, полковник Адуронис Навицкас заявил, что министерство обороны опубликовало неточную информацию о его ответственности за ремонт военных вертолетов в России.
Former Air Force Commander Colonel Audronis Navickas
© Augustas Didžgalvis

Офицер потребовал от министерства опровергнуть сообщение, в котором представлен вывод Временной комиссии по проверкам Минобороны.

В этом сообщении говорилось, что в связи с завершением служебного расследования министр обороны Литвы Раймундас Кароблис решил, что отстраненный несколько месяцев назад от должности командующего ВВС Аудронис Навицкас внесен во временный резерв персонала литовской армии, ему грозит отправление в запас.

По сообщению министерства, такое решение принято, поскольку комиссия установила, что А. Навицкас не обеспечил реализации политической установки, высказанной на заседании Совета по оборонным ресурсам Минобороны от 9 февраля 2016 года - не ремонтировать военные вертолеты в России.

А. Навицкас в письме, адресованном министерству, утверждает, что эта информация принижает его честь и достоинство, вреди деловой репутации.

"Эта опубликованная информация, не соответствующая действительности, меня унизила, чтобы общественность усомнилась в моей порядочности, честности как гражданина страны, военного, командующего ВВС литовской армии, одновременно нанеся вред моей деловой репутации старшего офицера, командующего", - говорится в письме А. Навицкаса, которое он отправил и СМИ.

Отправка предназначенных для поиска и спасения вертолетов на ремонт в Россию была остановлена на последнем этапе, она прошла фильтры нескольких сотрудников системы обороны. По мнению МИД Литвы, ремонт вертолетов в России пошло бы вразрез с решениями Евросоюза (ЕС) о санкциях для Москвы и внешней политикой Литвы.

ВВС Литвы эксплуатирует пять вертолетов: три AS 365 Dauphin и два "Ми - 8 T ". Министр обороны в декабре сообщил, что Литва рассматривает возможность приобретения боевых вертолетов.

BNS
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