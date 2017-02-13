Командующий литовской армии успокаивает в связи с учениями "Запад-2017"

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ELTA
понедельник, 13 февраля 2017 г. 18:48
Армия Литвы и разведка уделят повышенное внимание планируемым на осень российско-белорусским учениям "Запад-2017" и у общества нет основания для преждевременного беспокойства в связи этим маневрами, говорит командующий литовской армией, генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас.
© KAM nuotr.

Об этом он сообщил на своей страничке в социальной сети Facebook. Он утверждает, что еще не ясно, предпримет ли армия Литвы в связи с учениями "Запад-2017" дополнительные меры безопасности, поскольку этот вопрос должен будет обсудить Совет государственной обороны.

"Хочу отметить, что литовская армия в любом случае будет готова реагировать на возможные непредусмотренные ситуации и, в случае необходимости, исполнить свою обязанность. Как и сейчас, будет происходить постоянная оценка разведывательной информации, будут дежурить наши национальные силы и силы быстрого реагирования НАТО", - говорит глава литовской армии.

По словам генерала, осень для литовской армии будет одним из самых интенсивных времен года, поскольку на сентябрь-октябрь в стране запланировано немало национальных и международных учений.

"В то же самое время будут интенсивно тренироваться и наши соседи, и партнеры из Скандинавии", - пишет глава армии.

Президент Даля Грибаускайте заявляла, что военными учениями, которые будут проходить у границ Литвы, Москва демонстративно готовится к военной конфронтации с Западом, поэтому Литва с партнерами по НАТО будет говорить о дополнительном планировании и военных средствах, а также повышении скорости процесса принятия решений в Альянсе.

В последний раз совместные учения России и Беларуси "Запад" проводились в 2013 году. По предоставленным Москвой данным, в них участвовали порядка 10 000 солдат, однако по подсчетам западных разведок, это число могло достигать 45 000, а в ходе маневров имитировалось соединение Калининградской области России и Беларуси по сухопутному коридору.

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Общество

Командующий литовской армии успокаивает в связи с учениями "Запад-2017" (3)

Командующий литовской армии успокаивает в связи с учениями Запад-2017
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