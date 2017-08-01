Команда "Миссии Сибирь 17" вернулась домой: мы сделали все, что запланировали

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ru.DELFI.lt
вторник, 1 августа 2017 г. 09:00
1 августа, рано утро, в Вильнюс на поезде из Москвы вернулась команда "Миссии Сибирь 17".
© DELFI / Kristina Pocytė

За две недели 16 молодых людей привели в порядок кладбища Гадалея, Тулуна, Евдокимова, Алгатуя, Каменки, Веселого и др.

По Сибири молодые люди путешествовали с тяжелыми рюкзаками за плечами. Климатические условия и условия жизни были настоящим вызовом – палатки, палаточные несколько дней без возможности умыться и получить достаточное количество воды. Но все вызовы удалось преодолеть.

Были и разочарования, например в Солонцах не нашли установленный там в 2005 г. крест.

Самые сильные впечатления участники миссии пережили на кладбище исчезнувшего села Алгатуй, куда они 32 км шли пешком из Евдокимова.

На алгатуйском кладбище кресты были поваленные и обгоревшие. После расчистки территории кладбища стали видны могильные холмики и другие кресты.

"Это кладбище очень важно потому, что "Миссия Сибирь" часто говорит о важности сохранения истории. Когда мы посещаем места, где жили ссыльные, мы можем увидеть и прикоснуться к истории, когда мы посещаем кладбища, мы можем участвовать в сохранении истории, но здесь кресты сгорели, некоторых не осталось вообще. Это настоящее сохранение истории. Если не мы, если не здесь и не сейчас, то это кладбище вообще исчезло бы, стало бы неизвестным. Именно поэтому это кладбище для нас самое главное", - сказала Раминта Кежелите.

Из Алгатуя разделенная команда отправилась в разные места: одна группа отправилась в Катарбей, чтобы навестить ссыльных и их близких, а другая – в Богарырь, Солонцы, Каменку и Порог, чтобы привести в порядок кладбища.

Команда объединилась в исчезнувшем поселке Веселое.

"Мы сделали все, что планировали. И хотя я долго готовился, собирал материалы, некоторые кладбища найти было непросто, но все сложилось удачно", – сказал глава экспедиции Арнольдас Фокас.

За две недели команда из 16 молодых людей только в Иркутской области преодолела больше 1500 км. На кладбищах в Сибири появилось 9 новых крестов.

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