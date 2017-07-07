Когда надоест лежать на пляже: на велосипеде из Паланги в Швянтои

Один из лучших способов познакомиться с литовским взморьем – велопоход. Из Паланги или Швянтои можно добраться до латвийского взморья. Правда, дорога неблизкая – около 85 км. На этот раз так далеко мы не ехали, но для того, чтобы насладится красивыми видами, достаточно проехаться из Паланги в Швянтои, это 14 км. Велодорожка отличная поэтому ехать по ней – одно удовольствие.

Начало пути – аллея Любви. Затем – гора Наглиса, она невысокая, забраться на нее несложно.

Через 7 км выезжаем на Ошупскую тропу – тут можно ехать по велодорожке, а можно свернуть к морю. Свернуть стоит, поскольку пляж красивый, а людей немного.

Едем дальше. Пахнет соснами, вокруг растут деревья. По дороге встречаются кафе, продают копченую рыбу, есть заброшенные домики.

Встречающиеся велосипедисты улыбаются, здороваются. Правда, без жалоб не обойтись, дорогие родители – следите за своими малышами, они нередко создают аварийные ситуации.

Понемногу мысли очищаются, появляются красивые виды. Даже не замечаешь, как ты уже в Швянтои. Здесь тебя встречает бело-синяя водонапорная башня.

В Швянтои стоит осмотреть местные достопримечательности: Дочерей рыбака, Св. Деву Марию, церковь Морской звезды, обезьяний мост, маяк. Конечно, все эти места мало кого удивят, но посетить их стоит.

За обезьяньим мостом по песчаной дорожке вы можете доехать до уникального места – Жемайтского святилища. Это восстановленное языческое капище с палеоастрономической обсерваторией.

Далее идет 37 км дорога до Юрмалциемса. Правда, чтобы ее преодолеть нужен хороший туристический или горный велосипед.

Но на первый раз нам достаточно, мы остановились в Швянтои и вернулись обратно. Приятная усталость в ногах, но она не демотивирует, а напоминает, что и тело и душа проводят время приятно и с пользой.