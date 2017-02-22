Климатолог: настоящей весны еще надо подождать

Несмотря на то, что в последнее время тает снег и чувствуется приближение весны, климатологи утверждают, что настоящей весны еще придется подождать. Кроме того, из-за глобального потепления продолжается серый и переменчивый период весны.

В четверг днем прогнозируют 4 градуса тепла, ночью 1-4 градуса.

В ночь на пятницы будет -1-0 градусов. В пятницу днем ожидается 1-3 градуса тепла и осадки.

В выходные дни температура прогнозируется от -7 до 1 градуса. В понедельник снова потеплеет - до 3-4 градусов.

Заведующий отдела климатологии Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас сказал DELFI, что март и апрель в Литве должны быть более теплыми, чем обычно. Однако настоящей весны еще надо подождать, поскольку из-за глобального потепления дольше держится серый и переменчивый период.

"Каждый раз хочется начать с того, что долгосрочный прогноз не очень надежный, он подтверждается на 50%. Правда, то что прогнозировали на эту зиму, неплохо сбывается.

Что касается весны, то, по прогнозам, в марте будет на 1-2 градуса теплее, чем обычно. А это "обычно" - 0,4 градуса, а в апреле будет на 0,5 градуса теплее", - сказал Валюкас.

На вопрос, если март будет теплее, то можно ли сказать, что весна будет ранней, климатолог ответил, что это не так: "Так нельзя сказать, если взглянуть на многолетнюю статистику, весна приходит, когда средняя температура бывает выше нуля. В Литве это происходит в разное время. На взморье где-то 5 марта, в центральной Литве – 10-15 марта, а на востоке - примерно 20 марта. В последние годы из-за глобального потепления весна начинается раньше, не считая весну 2013 года, которая была поздней.

Общая месячная тенденция показывает немного. Если вспомнить январь, его среднемесячная температура была близка обычным нормам, но декады были разными. Первая: немного холоднее обычного, вторая средняя, третья теплее, так и получается среднемесячная температура. Общая тенденция не показывает колебания".

По словам климатолога, из-за глобального потепления затянулся серый период, который сопровождается колебанием температур.

"Период от 0 до 5 градусов длится довольно долго. Наверное, 5 градусов - это настоящая весна, которую можно ощутить, заканчиваются колебания, когда снова может похолодать или потеплеть. Так такая настоящая весна приходит намного позже, где-то в апреле", - сказал Валюкас.