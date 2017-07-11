Клиент получил счет за электричество: кажется, что ты должен платить за воздух

Полгода назад читатель портала заполнил заявку на установку отдельного счетчика в мастерской в подвале многоквартирного дома в Каунасе. После того как он прошел все бюрократические процедуры, оборудовал все, что для этого требовалось, в мае 2017 года был подписан договор, затем 1,5 месяца пришлось ждать специалиста, который установил счетчик.

"Однако открыв свою страницу на сайте Manogilė.lt, узнал, что я уже должен 3,25 евро. Я позвонил, чтобы выяснить, мне сказали, что эта плата "за мощность" за истекшие месяцы, пока у меня не было электроэнергии.

Сначала я смеялся, как же можно брать деньги за мощность, если электричество не подключили, думал, это шутка. К сожалению, выяснилось, что такой порядок: если подписываешь договор, неважно, электричество могут подключить и через год, а за мощность надо платить каждый месяц.

то то же самое, если бы Kauno vandenys еще не провели в ваше жилье воду, но брали бы плату за напор... Сумма может и небольшая, но посчитайте, если появляются сотни тысяч новых абонентов! Либо это сознательное мошенничество, и ESO как властелины колец продает мощность, либо те, кто одобрил такой порядок, просто не знают физику - мощность без энергии не существует, значит, нельзя брать плату за то, чего нет", - писал читатель.

DELFI обратился за комментарием к пресс-секретарю ESO Мартинасу Бурбе.

Бизнес-клиенты платят не только за электричество, но и за мощность. Плату за мощность считают с того момента, как ESO подключает клиента к сети распределения. Плата назначается, поскольку есть расходы, связанные с эксплуатацией сети.

Такой порядок и размер платы утвержден Государственной комиссией по ценам и энергетическому контролю. Перед подключением счетчика клиент обязан позаботиться об оборудовании внутренней сети и получить необходимую справку Государственной инспекции по энергетике (ГИЭ), которая подтверждает, что сеть оборудована правильно.

После предоставления справки счетчик мы обычно устанавливаем в течение 2 рабочих дней. Предоставленной информации не достаточно для комментария, мы можем лишь предположить, что в данном случае клиент не предоставил справку ГИЭ.

Просим клиента связаться с нашими специалистами через портал www.manogile.lt или по номеру 1802. Наши консультанты ответят на все вопросы, связанные с платой за мощность.