Департамент полиции в выходные дни распространил необычное видео. на нем запечатлено, как полицейские, в Клайпеде, на ул. Меделино отгоняли от дороги лосей.

Клайпедские полицейские отгоняли от дороги лосей Департамент полиции в выходные дни распространил необычное видео. на нем запечатлено, как полицейские, в Клайпеде, на ул. Меделино отгоняли от дороги лосей.

Цены в Паланге: посетитель кафе показал, как выглядит пицца за 8,50 евро Посетитель кафе deCuba по улице Басанавичяус в Паланге решил поделиться увиденным даже на своей странице в социальной сети Facebook.

Абитуриентов призывают внимательно выбирать университеты На фоне дискуссий по поводу реформы высшего образования, абитуриентов призывают внимательно выбирать университет и оценить свои возможности в обучении. Заявления о поступлении в высшие школы абитуриенты могут заполнять до 19 июля, напоминает ЛРТ.

С переносом аэропорта в Каунас вырастут и расходы на отпуск Закрытие Вильнюсского аэропорта в самый разгар отпусков вызывает беспокойство: выдержит ли аэропорт в Каунасе возросшее в четыре раза число полетов?