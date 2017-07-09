Клайпедские полицейские отгоняли от дороги лосей

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 9 июля 2017 г. 21:19
Департамент полиции в выходные дни распространил необычное видео. на нем запечатлено, как полицейские, в Клайпеде, на ул. Меделино отгоняли от дороги лосей.
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Общество

Клайпедские полицейские отгоняли от дороги лосей (2)

Клайпедские полицейские отгоняли от дороги лосей
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