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Клайпедские полицейские отгоняли от дороги лосей
(2)
ru.DELFI.lt
воскресенье, 9 июля 2017 г. 21:19
Департамент полиции в выходные дни распространил необычное видео. на нем запечатлено, как полицейские, в Клайпеде, на ул. Меделино отгоняли от дороги лосей.
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Общество
Клайпедские полицейские отгоняли от дороги лосей
(2)
Департамент полиции в выходные дни распространил необычное видео. на нем запечатлено, как полицейские, в Клайпеде, на ул. Меделино отгоняли от дороги лосей.
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