Клайпеда подумывает о бутафорском замке

В самоуправлении портовой Клайпеды идут дискуссии о том, что, возможно, стоит последовать примеру некоторых зарубежных стран и пока нет возможностей восстановить Клайпедский замок полностью, просто восстановить его объемы другими средствами, пишет клайпедская газета Vakaru ekspresas.

"Пока никаких решений нет. Это просто первый разговор о видении - как, возможно, могло бы быть. Мы просто обсуждали, как восстановить его объемы так, как делается в других странах. Возводится конструкция и обтягивается тканью, на которую нанесено изображение замка", - сказала замдиректора администрации самоуправления Элида Мантулова.

Клайпедские историки говорили, что можно было бы довольно точно восстановить бастионный Клайпедский замок, потому что о нем сохранилось исключительно много данных, которые позволили бы восстановить примерно 85% соответствующей действительности картины.