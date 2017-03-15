Кишкис: представленная информация о пропавшей девушке сразу вызвала подозрение

После убийства 26-летней Евы Страздаускайте редакцию портала DELFI посетил глава Литовского бюро криминальной полиции (ЛБКП) Роландас Кишкис.

"Представить какие-то обстоятельства или оценку я не могу. Факт такой - подозреваемые задержаны, им назначены меры пресечения", – ответил он на вопрос, есть ли какие-то новые данные по этому делу.

"Факт, который могу указать, все понимают – это убийство. На теле есть повреждения. Сегодня могу сказать это", – сказал Кишкис, прибавив, что не может сказать, сколько человек совершили убийство.

Он также заметил, что представленная парнем девушки информация о ее исчезновении сразу показала, что совершено преступление.

"Это доказывал ряд обстоятельств", - заметил он.

На вопрос читателя, почему около автомобиля не устроили засаду, Кишкис ответил, что такое решение приняла каунасская полиция. По его мнению, решение не было неправильным.

"Девушку убили вскоре после похищения, ее точно убили не через несколько дней", – сказал собеседник.

По его словам, каждый день интенсивно работают, проводят различные процессуальные действия, но число подозреваемых остается прежним. 4 из них задержаны, двое отпущены под подписку о невыезде.

"У нас много информации как с АЗС, так и с данных видеорегистраторов жителей. Хочу поблагодарить за активную помощь", – сказал Кишкис.

Однако подробности рассказывать он не был склонен – якобы каждое обстоятельство может менять положение дел.

"Подозреваемые дают определенные показания", – сказал Кишкис. Он отметил, что все материалы будут преданы огласке после передачи дела в суд.

"Это молодые люди 23-26 лет. Все они были судимы за разного рода преступления. Одни судимы несколько раз, другие больше. В основном за кражи и грабежи", – сказал глава ЛБКП.

Но он не комментировал, находились ли подозреваемые под воздействием наркотиков или алкоголя в момент совершения преступления.

Кишкис считает, что предания огласки данных о личной жизни подозреваемых помешали ходу расследования.

"Не буду уточнять их характеристику. Это молодые люди. Как мы говорим, сейчас выросло поколение потребителей, которое все хочет получить здесь и сейчас. Как показала нынешняя ситуация, иногда и жестоким способом", – сказал он отвечая на вопрос о жизни некоторых подозреваемых, которую они демонстрировали в социальных сетях.

По словам Кишкиса, среди подозреваемых женщин на данный момент нет.

На вопрос, правда ли, что преступление было совершено спонтанно, как сказал прежде генкомиссар Линас Пярнавас Pernavas, Кишкис ответил: "Не планировали полгода. Но это не было спонтанное преступление. В какое-то время придумали совершить такое преступление - это так", – сказал он.

Напомним, что Страздаускайте пропала 5 марта, когда выехала из Плунге, где навещала родителей, в Вильнюс. Связь с ней оборвалась в районе Каунаса в 18.40 ч. телефон был выключен. Подозревали, что девушка была похищена. В ночь на понедельник ее автомобиль Audi A7 нашли недалеко от Жеймяй (Йонавский район).

В пятницу, 10 марта, выяснилось, что девушка убита, ее тело обнаружили закопанным в Кедайняйском районе. Были задержаны 6 подозреваемых. 4 из них 12 марта суд разрешил взять под арест на три месяца.