Кибернетические атаки учащаются, заявил глава ДГБ

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BNS
понедельник, 9 января 2017 г. 16:56
Кибернетические атаки в Литве учащаются, и в будущем эта тенденция сохранится, заявил глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.
Cyber attack
© Shutterstock nuotr.

"Я считаю, и пример США (это демонстрирует), что (кибернетические атаки) учащаются, и у нас учащаются, и серверы BNS были взломаны, просто нужно сделать выводы, и в будущем мы все должны этого опасаться", - сказал в понедельник журналистам Д. Яунишкис в сейме.

По его словам, угроза кибератак была причиной остановки планов бизнесменов учредить крупнейший в стране дата-центр под Вильнюсом. Разведка предупредила, что этот центр может быть соединен с российским шпионским центром.

"Угрозы очень просты - те же кибернетические угрозы, утрата данных. Мы увидели угрозу, предупредили тех, кто принимает решения", - сказал глава ДГБ.

Как сообщили BNS, правительственная комиссия на основе выводов ДГБ приняла отрицательное решение по проекту компании Arcus Novus.

"По оценке ДГБ, развиваемый Arcus Novus проект дата-центра AmberCore из-за связей с Федеральной Службой безопасности (ФСБ) РФ создает угрозу нацбезопасности Литвы", - сказал BNS Д. Яунишкис.

Как сообщили источники BNS, ДГБ предупредил правительство о том, что если дата-центр оптоволоконными линиями будет соединен с Россией, то он может быть подключен к центру электронной разведки ФСБ.

Дата-центр планировала создать дочерняя компания Arcus Novus - AmberCore DC. Компании обжаловали в суде вывод правительственной комиссии и утверждают, что пока не тормозят проект.

В минувшую пятницу после обеда кибер-атака нарушила работу серверов агентства BNS Таллиннской редакции. Неустановленные хакеры осуществили атаку на серверы BNS в Эстонии и прочую инфраструктуру агентства около 14 часв, по этой причине была нарушена работа агетства - не действовал новостной терминал, не публиковались сообщения. Из-за инцидента также была нарушена и работа Вильнюсского бюро BNS.

BNS
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