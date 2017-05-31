Кибератаки против госорганов Литвы осуществили трое несовершеннолетних - из Литвы и Дании

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BNS
среда, 31 мая 2017 г. 13:45
Кибернетические атаки против информационных систем литовских государственных ведомств осуществили трое несовершеннолетних - два гражданина Литвы и один гражданин Дании, сообщила Генпрокуратара.
Cyber attack
© Shutterstock nuotr.

"Подозрения были предъявлены трем лицам. Одно из них - гражданин другого государства, Дании. Все подозреваемые являются несовершеннолетними. (...). Досудебное расследование в отношении иностранного гражданина выделено в отдельное дело и будет передано компетентным органам Дании для уголовного преследования", - говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос BNS .

Прокуратура отмечает, что досудебное расследование было начато в 2016 году в связи с возможным рэкетом, незаконным воздействием на информационную систему, незаконным владением оборудованием. Расследование в отношении двух несовершеннолетних литовцев завершено 31 марта, уголовное дело передано Утянскому окружному суду. Им предъявлены обвинения в рэкете.

Прочие детали не разглашаются. Прокуратура утверждает, что до сих пор не информировала об этом общественность, поскольку досудебное расследование в отношении гражданина Дании не было завершено.

Во вторник замначальника Бюро криминальной полиции Литвы Анджеюс Рогинскис сообщил журналистам, что, по мнению полиции, установлены все лица, осуществившие выпад. Он не комментировал вопрос о том, могло ли иностранное государство быть заинтересованным в этой атаке.

В апреле прошлого года в результате атаки на сервер Комитета по развитию информационного общества, находящегося под охраной госпредприятия Infostruktura , пострадали системы информационных технологий более чем десяти государственных министерств, ведомств и учреждений.

Кибератакам подверглись веб-сайты парламента, президентского аппарата, правительства, большей части министерств, различных государственных ведомств, таких, как Государственная налоговая инспекция, Центральное агентство по управлению проектами.

По оценке специалистов, эти масштабнейшие кибератаки в Литве были проведены на достаточно любительском уровне, однако удивляют ресурсы, которыми располагали их организаторы - это так называемая компьютерная ботнет-сеть, позволяющая управлять компьютерами дистанционным образом, которая охватывала почти 8-10 тысяч компьютеров, другие средства, на приобретение которых требовались немалые деньги.

В отчете об угрозах Департамент госбезопасности Литвы указал, что наиболее серьезную угрозу для национальной безопасности страны представляют связанные с Россией хакеры, включая российские разведывательные службы и службы безопасности.

BNS
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