Кевишас уволен с должности директора Театра оперы и балета

Многолетнего руководителя Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ) Гинтаутаса Кевишаса увольняют с занимаемой должности, сообщило Министерство культуры.

Министр Лиана Руоките-Йонссон приняла решение уволить главу ЛНТОБ с учетом рекомендации следственной комиссии министерства.

Как сообщило ведомство, комиссия констатировала, что Кевишас, будучи гендиректором ЛНТОБ, системно вступал в конфликт частных и общественных интересов.

При принятии решения, комиссия учла то, что Г. Кевишас, наряду со своими трудовыми отношениями в ЛНТОБ был связан с несколькими другими местами работы, в которых стремился получить личную выгоду.

Комиссия также учла решение Главной комиссии по служебной этике, которым Г. Кевишас был признан замешанным в нарушении частных и общественных интересов, поскольку принимал решения в отношении компании своего сына - Riverside music LTD. Эта компания организовала три зарубежных концерта исполнителей и оркестров, за которые было заплачено 390 тыс. евро.

С учетом масштаба и системности комиссия рекомендовала министру применить в отношении Г. Кевишаса самую строгую форму служебной ответственности - увольнение с работы.

Министр культуры Лиана Руоките-Йонссон, признавая, что системное нарушение интересов с целью достижения личной выгоды следует считать грубым нарушением трудовой дисциплины, а также с учетом того, что Г. Кевишас уже наказывался за подобные нарушения, решила уволить его с должности главы ЛНТОБ. Решение вступает в силу незамедлительно.