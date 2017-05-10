Кевишас с июля не будет возглавлять Национальный театр оперы и балета

В среду министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонсон подписала распоряжение об отмене результатов состоявшегося в сентябре прошлого года конкурса на замещение должности генерального директора Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ). На этом конкурсе победил долголетний руководитель театра Гинтаутас Кевишас.

Это сделано после того, как во время проверки были вскрыты различные нарушения конкурсных процедур, сообщило Министерство культуры.

Г. Кевишас в среду отказался прокомментировать BNS решение министра.

Комиссия Минкультра, которая проверяла вероятную пристрастность членов конкурсной комиссии, установила, что некоторые члены отборочной комиссии во время конкурса были связаны с Г. Кевишасом трудовыми отношениями. Согласно Закону об общественных и частных интересах, члены комиссии, связанные с одним из претендентов трудовыми отношениями, обязаны их декларировать, а также устраниться от вопросов, в которых может возникнуть конфликт интересов.

Служба конкурсных закупок (СКЗ), Служба спецрасследований (ССР) критиковали Г. Кевишаса за ситуацию, когда в прошлом году ЛНТОБ подписал за 390 тыс. евро договоры об организации трех концертом с зарегистрированным на Кипре предприятием сына Г. Кевишаса Riverside music LTD. Сам Г. Кевишас эти договоры не подписывал, вместо него это сделал его заместитель Наглис Станцикас. СКЗ и ССР называют отставку Г. Кевишаса недостаточной для избежания риска коррупции. Кроме того, выяснилось, что Г. Кевишас лично просил для проведения этих организованных предприятием его сына концертов финансовой помощи у Вильнюсского самоуправления и для одного концерта помощь была предоставлена. В этой связи проверку проводит Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ).

Г. Кевишас подчеркивает, что театр был вынужден покупать концерты у возглавляемого его сыном предприятия Riverside Music Ltd, потому что именно это предприятие обладало исключительными правами на проведение концертов Лондонского симфонического оркестра, оперной примадонны Анджелы Георгиу и Королевского филармонического оркестра в странах Балтии и Центральной Европе.

Подать в отставку Г. Кевишаса призывали руководители страны, министр культуры. Г. Кевишас говорил, что обвинения в его адрес необоснованны.