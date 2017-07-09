Казармы бывшей советской ракетной базы в Плокштине будут снесены

Жемайтийский национальный парк снесет принадлежащие Музею холодной войны в Плунгском районе строения советской ракетной базы в связи с тем, что не нашлось средств на приведение их в порядок и приспособление к деятельности с познавательными целями.

Всего парк намерен снести порядка десяти зданий. Заместитель директора Жемайтийского национального парка Гедрюс Норвайшас утверждает, до сих казармы в музее не экспонировались, хотя иногда здесь проводили экскурсии.

Здания в данный момент находятся в аварийном состоянии. Находящийся на площадке запуска ракет музет будет работать и дальше.

"Проблема с их (казарм) экспонированием в том, что нужны большие инвестиции, с функциональной точки зрения, мы не находим для них использования. Другой момент в том, что мы обещали там оборудовать школу природы, но со сменой власти было сказано, что нам такая школа не нужна. А со зданиями нужно что-то делать, поскольку они становятся опасными, осыпаются стены. Большую часть зданий мы снесем, в будущем планируем оставить лишь ознакомительную тропу со стендами, на которых будет показано, как они выглядели", - сказал BNS Г.Норвайшас.

На работы предусмотрено 60 000 евро, однако цена выяснится после того, как найдут подрядчика. Г.Норвайшас опасается, что цена может вырасти, поскольку придется сносить здания и перенести электротрансформаторную.

Музей холодной войны - единственная экспозиция в Европе, которая находится на территории одного из первых в Советском союзе бывшего ракетного комплекса шахтного базирования.

Строительство ракетной базы было окончено в конце 1962 году. На строго охраняемой территории были оборудованы четыре шахты, в которые были помещены ракеты "Р-12". Их высота с головкой составляла 22 метра.

Советские войска покинули Плокштине в июле 1978 года.