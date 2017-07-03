Каунасская мэрия опасается, что перенос авиарейсов из Вильнюса обернется хаосом

Каунасская мэрия обеспокоена планами в связи с переносом авиарейсов из Вильнюсского в Каунасский аэропорт во время ремонта ВПП в Вильнюсе. Она опасается, что из-за недостаточной подготовки может начаться хаос, и утверждает, что у путешественников будут проблемы.

"Мы видим, как обстоят дела с ремонтом улиц рядом с аэропортом, мы знаем о проблемах с паспортным контролем – ко мне с жалобами обращались не менее 10 известных в обществе людей, рассказывали, сколько им приходилось ждать сейчас, когда они прилетают в Каунас, и особенно осложнен именно паспортный контроль. Думая о том, какой есть план, как все должно выглядеть – рейсов будет намного больше, мы предчувствуем, что ситуация будет несколько непростой", – сказал BNS вице-мэр Каунаса Симонас Кайрис.

Представители Литовских аэропортов признают, что уже сейчас поступают жалобы клиентов. Однако они утверждают, что подготовка проходит без проблем, а пассажирам придется ждать не больше, чем сейчас в Вильнюсе.

"Считается, что инфраструктура удовлетворяет потребностям, но ее реформируют, поскольку ощущается и недовольство клиентов", – сказал о паспортном контроле BNS исполнительный директор Литовских аэропортов Донатас Воверис.

Часть авиарейсов переведут из Вильнюса в Каунас с 14 июля по 18 августа. В этот период Каунасская мэрия намерена воспользоваться случаем и привлечь в Каунас больше туристов.

29 автобус, который ездит из Каунаса в аэропорт планируют перекрасить в другой цвет, в нем будут предоставлять информацию о Каунасе и приглашать посетить город.

Однако мэрия беспокоится, что все усилия будут напрасными, если аэропорт не подготовится к переменам.

"Не хочется, чтобы это обернулось иной стороной, чтобы путешественники оказались в хаосе", – сказал Кайрис.

Основная проблема, по его словам, - паспортный контроль, который уже сейчас отнимает у пассажиров больше времени.

Глава Службы охраны госграницы Каунасского аэропорта Витас Пацкявичюс сказал BNS, что пограничники используют всю доступную инфраструктуру, однако пассажирам неудобства доставляют небольшие помещения.

"Есть проблема с прибытием, сама инфраструктура, когда строили аэропорт, к таким потокам пассажиров не была приспособлена", – сказал он.

"Помещение маленькое, бывает, что прибывшие ждут на улице", – сказал пограничник.

Он заметил, что паспортный контроль занимает больше времени после того, как с этого года ЕС ужесточил внутренние проверки.

До 14 июля паспортный контроль в Каунасе осуществляют 4 специалиста, с 14 числа будут приезжать и вильнюсские пограничники. Приезжающих будут проверять на 10 постах, а отбывающих – на шести.

"Проблем не должно быть. Пик бывает днем с 11 до 16 ч.", – сказал Пацкявичюс.

"С 14 июля в Каунасском аэропорту будут дополнительно работать не меньше 350 человек – наших работников переведут из Вильнюсского аэропорта, дополнительно наймут работников для вспомогательных работ,", – сказал BNS Воверис.

Говоря о паспортном контроле, он заметил, что в Каунасе оборудуют необходимое количество постов, чтобы максимально ускорить процесс.