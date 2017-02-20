Каунасцы стоят в очереди, чтобы записать детей в школу

19 февраля вечером в редакцию портала Kas vyksta Kaune звонили каунасцы, которые жаловались на ежегодную неразбериху при приеме детей в городские школы.

Каунасцы жаловались, что это хотя и постоянная проблема, но в этом году еще ввели новшество – мэрия рекомендовала школам принимать заявления не с 8 ч. утра, а с 13 ч., в результате жителей ждет бессонная ночь да еще придется отпрашиваться с работы.

Около каунасской начальной школы Ryto на ул. Шаркувос, в 21 ч. в очереди стояло около 30 родителей, которые пришли, поскольку боятся, что их дети могут в эту школу не попасть. Планируется, что школа примет больше 70 первоклассников. Родители ждут в очереди с вечера, однако одна из женщин, звонившая в редакцию Kas vyksta Kaune, заявила, что очередь тут ничего не значит, ведь ее ребенок по месту жительства должен посещать именно эту школу. Если ее ребенок в эту школу не попадет, она намерена жаловаться.

"Наша школа удобна и для других каунасцев, которые привозят детей из Витенай и других микрорайонов. Это ежегодная проблема, в прошлом году я стояла в очереди с 5 ч. утра",- возмущена порядком жительница Каунаса.

Мужчина рассказал, что занимать очередь его послала жена, поскольку они хотят, чтобы и их второй ребенок посещал эту же школу: "А школа во дворе, детям и родителям очень удобно, мы довольны качеством обучения".

Другой мужчина разбил около школы палатку, чтобы защищаться от дождя и ветра ночью.

Каунасцы заметили, что такую ситуацию осознать сложно - как можно заставлять людей почти сутки стоять в очереди, чтобы ребенок попал в ту школу, которая положена им по месту жительства.

Еще одно непонятное правило - все школы принимают заявления одновременно, поэтому, если в той школе куда подали заявление, места не окажется, в другую также будет попасть непросто. Поэтому некоторые родители стоят в двух очередях.

Каунасцы считают, что ситуацию может изменить возможность регистрироваться по интернету и установка ясных критериев приема - приоритетов. Однако они отметили, что во многих больших микрорайонах не все школы пользуются хорошей репутацией, поэтому ради детей они готовы стоять в очередях и ночь напролет.