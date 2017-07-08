Каунасцы разгневаны: потрескалась совершенно новая тротуарная плитка

Внимательные жители Каунаса заметили, что новая плитка, положенная рядом с автобусным вокзалом, уже потрескалась. Компания, которая положила плитку, утверждает, что всё сделала правильно.

Вся проблема в том, что тротуар предназначался для пешеходов, однако по нему ездит тяжеловесный транспорт.

"Каунас хорошеет, это прекрасно. Построили замечательный автобусный вокзал, привели в порядок окружающую среду. Положили новый тротуар, однако прошла всего неделя после того, как был выложен тротуар, как он уже начал разваливаться", - обратился в DELFI читатель Андрюс.

Тем временем, ответственная компания Autokaustа, которая занималась укладкой тротуара, утверждает, что всё сделано как положено.

"Работа проведена согласно проекту, согласно указанным в проекте материалам. Мы как подрядчики не можем взять ответственность за механические поврежденные тротуара, так как он не предназначался для автомобильного транспорта", - утверждают в компании.

По словам директора администрации каунасского самоуправление Гинтараса Петраускаса, о ситуации известно и в ближайшее время проблема будет решена.

"О проблеме нам известно, мы ищем пути ее решения, так как проектом занимались владельцы автобусного вокзала и потом передали его городу, то во всей цепочке произошла ошибка. В этом месте должнa были находиться плиткa вдвое толще, чем сейчас. Но кто не не работает, тот не ошибается. В ближайшее время проблема будет решена", - заверил Петраускас.