Каунасцы называют эту улицу проклятой, мэрия решает проблему

14 декабря в Каунасе произошло трагическое ДТП. Около 19.00 ч. на ул. Тунялё автомобиль Peugeot 307, которым управлял мужчина, сбил гражданина Польши (1966 г.р.), который от полученных травм скончался на месте. Каунасцы называют этот пешеходный переход проклятым, поскольку там часто случаются ДТП и несчастья.

В полицию о ДТП сообщили в 18.52 ч. По словам очевидцев, мужчина переходил через дорогу по нерегулируемому переходу – в первой полосе остановился автомобиль, а водитель ехавший по второй полосе сбил пешехода. Предполагают, что причина ДТП - сложные условия движения.

Начальник Управления Каунасской дорожной полиции Данас Чеснаускас информирует, что в этом году на ул. Тунелё зафиксировали 6 ДТП, в которых пострадали люди. В 2016 г. на этой улице один пешеход погиб. По словам Чеснаускаса, эта улица опасна, поскольку водители здесь часто превышают скорость.

Трагическое ДТП могло произойти и из-за сложных условий. По словам Чеснаускаса, тут решающими факторами было темное время суток и плохая видимость. "Проблема аварийности ул. Тунелё в ближайшее время будет решена, установят целенаправленное освещение – появится освещение над пешеходным переходом у долины Дайну, пешеходы будут хорошо видны. Также на ул. Тунелё установят пост контроля скорости", – сказал Чеснаускас.

Полиция выясняет настоящую причину ДТП, ведется расследование.

Водитель Диана Суткуте не считает, что ул. Тунелё проклятая. "Просто надо с умом управлять автомобилем. Водители на ул. Тунелё часто переоценивают свои способности, качество покрышек, условия как погодные, так и движения. Часто кто-то медленно едет по второй полосе, тогда тем, кто едет быстрее, надо перестраиваться", – заметила водитель.

Суткуте положительно оценила решение лучше осветить ул. Тунелё. "Хорошее освещение всегда улучшает условия, особенно когда пешеходы ходят как тени: все в черном, без отражателей. Они даже голову не поворачивают, когда идут через дорогу – ведь недостаточно видеть остановившуюся в первой полосе машину. Нужно убедиться, что и во второй полосе водитель остановился", – предупредила она.

Водитель Нериюс Юцявичюс считает, что ДТП на ул. Тунелё чаще всего результат превышения максимальной скорости. В 2012 году здесь разрешалась скорость 60 км/ч, сейчас ее снизили до 50 км/ч, но многие водители превышают скорость.

Представитель Каунасской мэрии Паулюс Керас сказал, что раньше ул. Тунелё ничем не отличалась от других. По словам собеседника, по данным 2012-2015 гг, здесь не было "черной дыры",т.е. за 4 года не было 4 ДТП, в которых пострадали люди.

"Движение здесь стало интенсивнее, после того как на реконструкцию закрыли мост HES – поэтому на этом месте произошло второе печальное происшествие. На разделительной части оборудовали островок безопасности, установили знаки лучшей степени отражения света, до конца декабря оборудуют освещение пешеходного перехода", – сказал Керас.