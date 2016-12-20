Каунасцы называют эту улицу проклятой, мэрия решает проблему

В полицию о ДТП сообщили в 18.52 ч. По словам очевидцев, мужчина переходил через дорогу по нерегулируемому переходу – в первой полосе остановился автомобиль, а водитель ехавший по второй полосе сбил пешехода. Предполагают, что причина ДТП - сложные условия движения.
Начальник Управления Каунасской дорожной полиции Данас Чеснаускас информирует, что в этом году на ул. Тунелё зафиксировали 6 ДТП, в которых пострадали люди. В 2016 г. на этой улице один пешеход погиб. По словам Чеснаускаса, эта улица опасна, поскольку водители здесь часто превышают скорость.
Трагическое ДТП могло произойти и из-за сложных условий. По словам Чеснаускаса, тут решающими факторами было темное время суток и плохая видимость. "Проблема аварийности ул. Тунелё в ближайшее время будет решена, установят целенаправленное освещение – появится освещение над пешеходным переходом у долины Дайну, пешеходы будут хорошо видны. Также на ул. Тунелё установят пост контроля скорости", – сказал Чеснаускас.
Полиция выясняет настоящую причину ДТП, ведется расследование.
Водитель Диана Суткуте не считает, что ул. Тунелё проклятая. "Просто надо с умом управлять автомобилем. Водители на ул. Тунелё часто переоценивают свои способности, качество покрышек, условия как погодные, так и движения. Часто кто-то медленно едет по второй полосе, тогда тем, кто едет быстрее, надо перестраиваться", – заметила водитель.
Суткуте положительно оценила решение лучше осветить ул. Тунелё. "Хорошее освещение всегда улучшает условия, особенно когда пешеходы ходят как тени: все в черном, без отражателей. Они даже голову не поворачивают, когда идут через дорогу – ведь недостаточно видеть остановившуюся в первой полосе машину. Нужно убедиться, что и во второй полосе водитель остановился", – предупредила она.
Водитель Нериюс Юцявичюс считает, что ДТП на ул. Тунелё чаще всего результат превышения максимальной скорости. В 2012 году здесь разрешалась скорость 60 км/ч, сейчас ее снизили до 50 км/ч, но многие водители превышают скорость.
Представитель Каунасской мэрии Паулюс Керас сказал, что раньше ул. Тунелё ничем не отличалась от других. По словам собеседника, по данным 2012-2015 гг, здесь не было "черной дыры",т.е. за 4 года не было 4 ДТП, в которых пострадали люди.
"Движение здесь стало интенсивнее, после того как на реконструкцию закрыли мост HES – поэтому на этом месте произошло второе печальное происшествие. На разделительной части оборудовали островок безопасности, установили знаки лучшей степени отражения света, до конца декабря оборудуют освещение пешеходного перехода", – сказал Керас.