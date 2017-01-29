Каунасцев озадачили десятки мертвых птиц

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 29 января 2017 г. 17:15
29 января в Шилайняй каунасцы зафиксировали картину, которую многие видели только в фильмах о приближении Апокалипсиса – рядом с перекрестком ул. Куршю и шоссе Жемайчю лежало множество мертвых птиц.
Paukščiai Kaune
© Kas vyksta Kaune nuotr.

"Мы сегодня заметили, может сейчас их еще больше", – рассказали каунасцы и поделились видеозаписью, на которой видны мертвые голуби и вороны.

Рядом с птицами лежат просыпанные зерна, вероятно, ими птиц и отравили. Правда, точный ответ о причине гибели птиц можно будет узнать только на следующей неделе. Каунасцы гадают, кто и почему мог так поступить.

Paukščiai Kaune
Paukščiai Kaune
© Kas vyksta Kaune nuotr.

Одни считают, что это мог быть несчастный случай – люди хотели помочь птицам, а получилось все наоборот, другие подозревают администрацию находящегося рядом Шилайняйского рынка.

В одном горожане придерживаются одного мнения: в ближайшее время число мертвых птиц увеличится, поскольку на траве еще осталось немало корма, а его клюют прилетающие сюда птицы. "Только в том месте я насчитал 30 голубей и ворону", – рассказал каунасец. "Надо собрать и как-то уничтожить ядовитое зерно поскольку к нему слетаются все новые птицы…" – сказал он.

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