Каунас залило дождем, буря настигла и Вильнюс

Чуть раньше 18 часов дождь начался и в Вильнюсе. По словам синоптиков, сильный дождь может пройти несколько раз - самый сильный прогнозируется около 19 часов.

В Вильнюсе дождь начал накрапывать с 18 часов, некоторые улицы встали для движения, дождь лил, попадая и внутрь зданий. В дверях делового центра Vertas сформировался целый фонтан.

Глава отдела прогнозов гидрометеорологической службы Литвы Вида Ралене утверждает, что днем дождевые тучи сначала начали формироваться в Сувалькии, там была и первые грозы.

"Могучие облака понемногу распространяются из Сувалькии в центральные районы и сейчас уже прошли Каунаса, направляются в восточные районы", - сказала DELFI синоптик.

По ее словам, в юго-восточном и восточном регионах Литвы ожидаются кратковременные и сильные дожди, местами град и шквал с грозой.

"Но последним подсчетам, около 19 часов Вильнюс может настигнуть основная масса облаков. Правда, перед этим еще вероятен кратковременный дождь. После этого уже должен пройти сильный дождь, а ветер станет сильнее", - говорила синоптик.

По ее словам, сложно сказать, где точно в Вильнюсе дождь будет наиболее интенсивным. "Этот неспокойный период в восточных районах доложен продлиться и в начале, первой половине ночи", - информировала она.

DELFI напоминает, что во вторник днем переменная облачность, дожди, местами с грозами, усилится ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня дождь, будет 17–19 градусов тепла. Днем облачно, время от времени будут идти дожди с грозами. Воздух прогреется до 26–27 градусов. В Шяуляй будет пасмурно. Обильные осадки ожидаются утром. Будет 16 градусов. Днем воздух прогреется до 22 градусов. На взморье ожидается сильный ветер, во второй половине дня пойдет дождь, будет 18 градусов тепла. Днем будет облачно, 19 градусов.