Каунас: в квартире обнаружен труп мужчины, дверь закрыта изнутри

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 22 января 2017 г. 12:35
В воскресенье утром в находящейся по пр.Тайкос квартире в Каунасе был обнаружен труп убитого мужчины (1962 г.р.). Очевидно, что в квартире все перевернуто, похоже, что-то искали.
Kaune rastas vyro lavonas
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

Дверь квартиры была закрыта изнутри, ключ оставлен в замке.

Полиция и пожарные проникли на место происшествия через балкон находящейся на первом этаже квартиры, впустив потом полицейских и медиков.

Проживающие на первом этаже соседи сказали DELFI, что ночью никакого шума не слышали. Один сосед рассказал журналистам, что мужчина жил один, семьи не имел, иногда к нему приходила в гости мать.

По словам мужчины, который представился Гинтаутасом, сосед несколько дней подряд употреблял алкоголь. То, что у этого мужчины были проблемы с алкоголем, подтвердила и другая соседка с первого этажа Геновайте.

Женщина сказала DELFI, что мужчина не раз просил у нее в долг деньги и злился, если ему отказывали. Соседи в один голос утверждают, что хотя покойный и злоупотреблял алкоголем, у других жителей дома в этой связи проблем не возникало.

В данный момент на месте происшествия работаю следователи, выясняя обстоятельства смерти.

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