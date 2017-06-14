Каунас просит Ясикявичюса остаться

"Шарас, останься", – такая надпись 14 июня появилась на огромном стенде у въезда в Каунас. Эту весть тренеру "Жальгириса" Шарунасу Ясикявичюсу, который сейчас решает, остаться ли ему в команде, от имени всех каунасцев шлет Каунасская мэрия.

"Ясикявичюс талантливый тренер, в этом никто не сомневается. Все, с кем я говорю о баскетболе, о "Жальгирисе", хотят, чтобы Шарас остался в Каунасе. Никто не сомневается, что этого хотят все каунасцы. Мы решили озвучить их желание и поставили такой стенд с вестью для Шараса", – сказал мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис.

В этом году в седьмой раз подряд "Жальгирис" стал чемпионом Литовской баскетбольной лиги. Одна из причин этого – главный тренер Ясикявичюс, набравший отличную команду. Правда, после такого успешного сезона появилась опасность, что Ясикявичюс может уйти из клуба.

"Шарас, останься" – эта запись появилась на рекламном стенде на проспекте Саванорю. Он стоит на дороге, ведущей как в Каунасский, так и Вильнюсский аэропорт.

12 июня появилось сообщение о том, что Ясикявичюс решил остаться в "Жальгирисе", осталось согласовать только формальности, однако потом выяснилось, что эта оптимистическая весть появилась преждевременно.

Ясикявичюс еще не договорился с "Жальгирисом", тренера хотела бы видит у себя Barcelona. Сам Ясикявичюс 13 июня беседовать с журналистами отказался.