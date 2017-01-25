Каунас поздравил Вильнюс с днем рождения: вильнюсцев ждут бесплатные билеты

"Новый Каунас видит Вильнюс не как своего конкурента, а как друга. Поэтому, поздравляя вильнюсцев с днем рождения, мы приглашаем их в гости. Всех вильнюсцев, особенно тех, которые давно не были в Каунасе, приглашаем заново познать его и открыть его для себя", – сказал мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис.

Поздравления и приглашение приехать в Каунас получил и мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

28 января бесплатно вильнюсцев в Каунас будут возить автобусы компании Kautra.

Вильнюсцам надо лишь приехать на автовокзал, где с самого утра будет работать пункт бесплатных билетов "Каунас любит Вильнюс". В этом пункте будут не только выдавать бесплатные билеты, но и выдадут брошюру "День рождения Вильнюса", в которой рассказано о бесплатных экскурсиях, указаны достопримечательности Каунаса и рассказано, в каких ресторанах, кафе и барах вильнюсцев ждут скидки.

В Каунасе вильнюсцев ждут три бесплатные экскурсии – киноэкскурсия "Эмилия с аллее Лайсвес", "Тайны элиты межвоенного Каунаса", третья посвящена объектам архитектуры межвоенного периода и включает посещение библиотеки-музея им. Валдаса Адамкуса.

В субботу вильнюсцы с "картами вильнюсцев" или полученной брошюрой "День рождения Вильнюса" могут бесплатно посетить Каунасский замок и Ратушу.

Подробную информацию о подарке Каунаса можно найти в интернете по ссылке dovana.kaunas.lt

25 января 1323 года великий князь Литовский Гедиминас написал письмо жителям Любека, Бремена, Магдебурга, Кёльна и других городов. В письме впервые упоминалось имя Вильнюса.

Именно поэтому 25 января считают днем рождения литовской столицы.