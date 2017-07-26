Каунас пошутил над Вильнюсом: мы украли их аэропорт

Каунас - спокойный, но в то же время полный людей и действия город. Такую весть туристам шлет Каунасская мэрия, которая 26 июля представила видеоклип, призывающий людей, спешащих в Вильнюс, сначала посетить Каунас, пишет Kas vyksta Kaune.

В середине июля был закрыт Вильнюсский аэропорт, поэтому Каунас стал главными авиаворотами в Литву. Все пассажиры, которые летят в Литву, совершают посадку в Каунасе. Вильнюс в клипе для туристов две недели назад показал пустые улицы и представил это как достоинство. Каунас идет иным путем и рассказывает в видеоклипе историю о возросших потоках людей.

"Меня зовут Каунас. Мой брат Вильнюс пытается решать проблемы нашей сестры Риги. К счастью, у меня нет проблем. Я младший брат в семье, поэтому люблю брать у старшего самое лучшее. Этим летом я взял у него больше 3000 авиарейсов, и вот как в результате выглядит Вильнюс", – рассказывают в видеоклипе.

"Вильнюс - фантастический город, который каунасцы любят. Но этим летом, когда Каунас стал главными авиаворотами Литвы, мы предлагаем туристам, которые едут в Вильнюс, воспользоваться возможностью и побывать у нас. По сравнению с постоянно спешащим Вильнюсом, Каунас более спокойный город, в нем даже время идет медленнее. Но в то же время сейчас Каунас живой, свежий город, которому есть чем удивить, который не боится смелых решений и умеет посмеяться над собой", – сказал советник мэра Каунаса Томас Григалявичюс.

Каунас выполняет функции главного аэропорта в Литве до 17 августа. В Вильнюсском аэропорту сейчас реконструируют ВПП.