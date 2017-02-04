Каунас хочет стать Европейской молодежной столицей

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ru.DELFI.lt
суббота, 4 февраля 2017 г. 16:55
Каунасская мэрия готовится стать Европейской молодежной столицей – на следующей неделе горсовет будет решать, подавать ли заявку на участие в этом конкурсе.
© P.Grigaliūno nuotr.(Kas vyksta Kaune)

"У Каунаса есть потенциал, он может победить в конкурсе на получение титула Европейской молодежной столицы 2021 года и представить Европе молодежную программу", – сказано в проекте.

Этот титул обязал бы Каунас на протяжении всего года готовить проекты для молодежи, культурные и социальные инициативы. Эта программа также предоставляет большие возможности для получения европейского финансирования.

Общественная организация "Единый Каунас" 3 февраля объявила, что инициативу уже обсудили с представителями молодежной организации "Круглый стол".

"Поскольку лидеры молодежной организации смело приняли этот вызов, планируем, что на ближайшем заседании горсовета будет утверждено стремление стать в 2012 году Европейской молодежной столицей. Потом около года уйдет на подготовку заявки", – цитируются в сообщении слова председателя Каунасского молодежного совета, представитель "Единого Каунаса" Мантас Юргутис.

Пока мэрия не намерена выделять для этой инициативы дополнительные средства.

В этом году Европейской молодежной столицей является болгарская Варна, в следующем ею станет португальский город Кашкайш.

Города, претендующие на этот титул, должны представить заявку и получить одобрение молодежной организации, а также заплатить 300 евро.

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