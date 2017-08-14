Католики Литвы отмечают Жолинес

 (1)
BNS
понедельник, 14 августа 2017 г. 18:05
Во вторник католики в Литве отмечают Успение пресвятой Девы Марии (Жолинес). Во всех католических костёлах освящаются плоды нового урожая, травы, цветы.
© Organizatorių archyvas

Многие верующие в этот день отправляются в расположенный в местечке Пивашюнай костёл, славящийся находящимся в нём чудотворным образом Девы Марии с младенцем. Здесь Жолинес празднуют на протяжении 8 дней.

В прошлом году икона была отдана на реставрацию, поэтому десятки тысяч паломников и туристов, прибывших в местечко, могли видеть лишь её копию.

"Сияющая новыми красками реставрированная икона уже вернулась на своё место в Пивашюнай. Мы рады тому, что не только наш костёл стал краше после ремонта, но и вернулся отреставрированный образ", - сказал BNS настоятель монсеньор Винцас Баублис.

По его словам, основное внимание в этом году при прaздновании Жолинес будет уделено благодарности архиепископу и мученику Теофилюсу Матулёнису, чьи реликвии были доставлены в Пивашюнай накануне праздника.

"Провозглашение Теофилюса Матулёниса благословенным стало большим подарком как для верующих, так и для всего литовского народа в целом", - отметил настоятель.

В 2000 г. парламент включил Жолинес в число государственных праздников и объявил его нерабочим днём.

Согласно данным переписи населения страны в 2011 г., 77% жителей Литвы указали, что являются приверженцами римско-католической церкви.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Самолёты НАТО в Балтии за неделю сопровождали 20 российских самолётов

NATO karo lėktuvai
Пилоты воздушной миссии НАТО в странах Балтии на минувшей неделе восемь раз взлетали для опознания и сопровождения летевших над Балтийским морем военных самолётов России, общей численностью 21.

Католики Литвы отмечают Жолинес (1)

Католики Литвы отмечают Жолинес
Во вторник католики в Литве отмечают Успение пресвятой Девы Марии (Жолинес). Во всех католических костёлах освящаются плоды нового урожая, травы, цветы.

На границе Белaруси и Литвы очереди автомобилей уменьшились

Baltarusijos pasienis - sunkvežimiai
связи со снижением пропускной способности на контрольно-пропускном пункте (КПП) Мядининкай в понедельник образовалась огромная очередь желающих въехать в Литву грузовых автомобилей.

Литовцы Польши изложат премьеру Литвы свою озабоченность (7)

Литовцы Польши изложат премьеру Литвы свою озабоченность
Проживающие в Польше литовцы премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису, который собирается к ним приехать, намерены высказать свою озабоченность относительно ситуации с образованием, так как в местных школах не хватает литовских учебников, вызывают беспокойство предложения, могущие ограничить преподавание литовской истории и географии, а также оказываемую Литвой поддержку.

Российский оппозиционер Горский просит у Литвы политического убежища (47)

Российский оппозиционер Горский просит у Литвы политического убежища
В июле сбежавший из-под домашнего ареста в России организатор «Русских маршей» и иных акций оппозиции в Москве Юрий Горский попросил убежища в Литве.
Facebook друзья