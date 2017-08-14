Католики Литвы отмечают Жолинес

Во вторник католики в Литве отмечают Успение пресвятой Девы Марии (Жолинес). Во всех католических костёлах освящаются плоды нового урожая, травы, цветы.

Многие верующие в этот день отправляются в расположенный в местечке Пивашюнай костёл, славящийся находящимся в нём чудотворным образом Девы Марии с младенцем. Здесь Жолинес празднуют на протяжении 8 дней.

В прошлом году икона была отдана на реставрацию, поэтому десятки тысяч паломников и туристов, прибывших в местечко, могли видеть лишь её копию.

"Сияющая новыми красками реставрированная икона уже вернулась на своё место в Пивашюнай. Мы рады тому, что не только наш костёл стал краше после ремонта, но и вернулся отреставрированный образ", - сказал BNS настоятель монсеньор Винцас Баублис.

По его словам, основное внимание в этом году при прaздновании Жолинес будет уделено благодарности архиепископу и мученику Теофилюсу Матулёнису, чьи реликвии были доставлены в Пивашюнай накануне праздника.

"Провозглашение Теофилюса Матулёниса благословенным стало большим подарком как для верующих, так и для всего литовского народа в целом", - отметил настоятель.

В 2000 г. парламент включил Жолинес в число государственных праздников и объявил его нерабочим днём.

Согласно данным переписи населения страны в 2011 г., 77% жителей Литвы указали, что являются приверженцами римско-католической церкви.