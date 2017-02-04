Кассир магазина попался на наглом обмане

Теперь уже бывший кассир одного столичного торгового центра со своими друзьями придумал плат обогащения. Однако примитивная схема была быстро раскрыта.

Мало того, троице придется возместить нанесенный ущерб – Вильнюсский участковый суд объявил, что Орестас Калвялис, который сейчас уже уволен из Rimi и его пособники Лукас Миляускас и Виктория Кулбачевская должны заплатить больше 1500 евро.

Но это не все – все они были осуждены за присвоение чужого имущества, действуя сообща. Суд постановил, что Калвялис должен заплатить штраф в размере (1506,4 евро), а Миляускас и Кулбачевская – по 1129,6 евро.

Штрафы они должны заплатить в течение 6 месяцев.

Согласно материалам дела, выяснилось, что Калвялис работал кассиром в Rimi на ул. Жирмуну, где помог друзьям присвоить деньги ТЦ – один раз 400, а другой – 1100 евро.

Сделать это оказалось несложно – когда Калвялис работал, его друзья приходили в магазин и в его кассе покупали несколько вещей. Калвялис брал деньги за товары и отдавал сдачу - но отдавал почти все деньги, которые были в кассе.

Выяснилось, что Миляускас должен был заплатить 3,29 евро и дал Калвялису 10 евро, тот вбил в кассу, что покупатель дал ему 500 евро и отдал сдачу - 400 евро.

Через несколько дней Миляускас должен был заплатить 8,89 евро, но дал Калвялису 5 евро – продавец указал, что получил 200 евро и дал сдачу - 1100 евро.

Во время этих "манипуляций" у кассы дежурила Кулбачевская – она следила за окружением.

Во время инкассации обнаружили недостачу, сначала Калвялиса даже не заподозрили, проверяли, нет ли поломки в кассе.

Когда выяснилось, что технических проблем нет, проверили записи видеокамер – с их помощью и выяснили, что кассир отдал деньги сам.

Все подозреваемые признали свою вину и согласились возместить нанесенный ТЦ ущерб.

Калвялис рассказал на допросе, что приехал с Миляускасом в Вильнюс из Алитуса и познакомился здесь с Кулбачевской. Позже они сняли квартиру. Через какое-то время хозяин решил их выселить за долги.

"Вот мы и придумали такой способ – я буду на кассе, придут Миляускас и Кулбачевская, я сосканирую товары и отдам сдачу, – сказал Калвялис. – Так мы и сделали, а деньги истратили на аренду новой квартиры".