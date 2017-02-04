Кассир магазина попался на наглом обмане

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ru.DELFI.lt
суббота, 4 февраля 2017 г. 12:19
Теперь уже бывший кассир одного столичного торгового центра со своими друзьями придумал плат обогащения. Однако примитивная схема была быстро раскрыта.
Pirkėja pasipiktino kasininkės elgesiu
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Мало того, троице придется возместить нанесенный ущерб – Вильнюсский участковый суд объявил, что Орестас Калвялис, который сейчас уже уволен из Rimi и его пособники Лукас Миляускас и Виктория Кулбачевская должны заплатить больше 1500 евро.

Но это не все – все они были осуждены за присвоение чужого имущества, действуя сообща. Суд постановил, что Калвялис должен заплатить штраф в размере (1506,4 евро), а Миляускас и Кулбачевская – по 1129,6 евро.

Штрафы они должны заплатить в течение 6 месяцев.

Согласно материалам дела, выяснилось, что Калвялис работал кассиром в Rimi на ул. Жирмуну, где помог друзьям присвоить деньги ТЦ – один раз 400, а другой – 1100 евро.

Сделать это оказалось несложно – когда Калвялис работал, его друзья приходили в магазин и в его кассе покупали несколько вещей. Калвялис брал деньги за товары и отдавал сдачу - но отдавал почти все деньги, которые были в кассе.

Выяснилось, что Миляускас должен был заплатить 3,29 евро и дал Калвялису 10 евро, тот вбил в кассу, что покупатель дал ему 500 евро и отдал сдачу - 400 евро.

Через несколько дней Миляускас должен был заплатить 8,89 евро, но дал Калвялису 5 евро – продавец указал, что получил 200 евро и дал сдачу - 1100 евро.

Во время этих "манипуляций" у кассы дежурила Кулбачевская – она следила за окружением.

Во время инкассации обнаружили недостачу, сначала Калвялиса даже не заподозрили, проверяли, нет ли поломки в кассе.

Когда выяснилось, что технических проблем нет, проверили записи видеокамер – с их помощью и выяснили, что кассир отдал деньги сам.

Все подозреваемые признали свою вину и согласились возместить нанесенный ТЦ ущерб.

Калвялис рассказал на допросе, что приехал с Миляускасом в Вильнюс из Алитуса и познакомился здесь с Кулбачевской. Позже они сняли квартиру. Через какое-то время хозяин решил их выселить за долги.

"Вот мы и придумали такой способ – я буду на кассе, придут Миляускас и Кулбачевская, я сосканирую товары и отдам сдачу, – сказал Калвялис. – Так мы и сделали, а деньги истратили на аренду новой квартиры".

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