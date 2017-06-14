Кассир кредитной унии пополнил свой карман 3 млн. евро

Кассир действовавшей в Вильнюсе кредитной унии подозревается в присвоении почти 3 млн. евро. Это выяснила Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) с Вильнюсской окружной прокуратурой.

Расследование было начато после инспектирования, проведенного Центробанком Литвы. Во время проверки обнаружили нарушения законов унии и недочеты в деятельности, включая операции с наличными. Было зафиксировано, что в унии проводили сомнительные финансовые операции.

СРФП выяснила, что тогдашний кассир унии в 2015-2016 гг. мог присвоить 2,9 млн. евро. Чтобы скрыть этот факт, он подделывал документы, вел "двойную бухгалтерию".

Дело было расследовано и передано в Вильнюсский окружной суд. В 2016 m. решением ЦБ унию признали неплатежеспособной, ее лишили лицензии. В этом уголовно деле администратор банкротства предъявил гражданский иск для взыскания нанесенного ущерба.

Имущество подозреваемого временно арестовано, между унией и подозреваемым составлен документ о возмущении ущерба.

Бывшему ответственному работнику унии грозит лишение свободы на срок до 10 лет.