Кароблис: Литва должна укреплять оборонное сотрудничество со странами Северной Европы

BNS
пятница, 17 марта 2017 г. 18:17
Литва должна укреплять сотрудничество в военной сфере и в сфере безопасности со странами Северной Европы, заявил министр обороны Литвы Раймондас Кароблис после встречи с представителем оборонного департамент МИД Исландии Арнором Сигурйонссоном.
Raimundas Karoblis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Единственный путь для противостояния сегодняшней угрозе - это единство Евросоюза и НАТО. Мы должны предпринять все необходимые средства для укрепления безопасности и обороны. Одно из них - сотрудничество стран Северной Европы и Балтии в оборонной сфере", - сказал литовский министр после состоявшейся в Вильнюсе встречи с директором Департамента по безопасности и обороны МИД Исландии А. Сигурйонссоном.

Как сообщило министерство обороны, на встрече с исландским гостем, в которой принял участие и командующий вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас, обсуждалась ситуация в сфере безопасности в регионе, вопросы двухстороннего и многостороннего сотрудничества, предстоящие крупномасштабные военные учения России и Белоруссии "Запад 2017" и возможные сценарии развития ситуации.

Это первый официальный визит представителя Исландии по вопросам безопасности, обороны и военным делам, в пятницу он также посетил Объединенный штаб вооруженных сил Литвы, где встретился с командованием находящегося там подразделения по интеграции сил НАТО.

BNS
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Кароблис: Литва должна укреплять оборонное сотрудничество со странами Северной Европы

Raimundas Karoblis
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