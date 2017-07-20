Карл Бильдт: историю литовских партизан слишком долго скрывали

По словам бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции, историю сопротивления Балтийских стран слишком долго скрывали.
"История "лестных братьев" - часть истории новейших времен нашей части Европы. Ее слишком долго скрывали", - написал К. Бильдт в социальной сети Twitter, где у него более 600 000 подписчиков.
The history of the Forest Brothers is a part of the modern history of our part of Europe. Was hidden for too long. https://t.co/K8GU4lbHCR— Carl Bildt (@carlbildt) July 19, 2017
Партизанская война в странах Балтии началась, когда летом 1944 года советские войска вытеснили нацистских оккупантов и второй раз сами оккупировали Балтию. Тогда сразу же начались советские репрессии, террор, мобилизация в Советскую армию.
Партизанские отряды стали создаваться в Литве в конце лета 1944 года. Около 30 000 партизан активно действовали почти на всей территории Литвы, за исключением городов. Они участвовали в вооруженных столкновениях с подразделениями НКВД, срывах проводившихся оккупационными властями выборов, обстреливали избирательные участки, боролись с насильственным созданием колхозов.
Партизанские военно-полевые суды судили и выносили смертные приговоры исполнителям ссылок, советским должностным лицам и шпионам. После того, как советской властью было заблокировано поступление в Литву свободной информации из внешнего мира, в округах были созданы отделения по информации и печати, за весь период партизанской войны были изданы периодические издания 80 наименований, говорится в сжатой "Истории Литвы", изданной в 2013 году по заказу МИД.
Для борьбы с партизанами в Литве были размещены многочисленные подразделения НКВД, при них были созданы истребительные батальоны, участников которых литовцы называли "стрибасами". Репрессивные структуры высылали в Сибирь семьи партизан, полуодетые тела погибших партизан выбрасывали на центральных площадях городов.
Организованная борьба закончилась весной 1953 года.
НАТО недавно создал короткометражный фильм, дающий представление о партизанском движении в странах Балтии.
Пропаганда советской власти старалась дискредитировать участников сопротивления, представляя их только как нацистских пособников и называя их бандитами. Эти аргументы, критикуя фильма НАТО, в последние дни стал повторять и МИД России.
Литовские должностные лица эту критику отвергли, подчеркивая, что именно "советы" в начале Второй мировой войны сотрудничали с нацистской Германией, а партизанская война началась уже после разгрома нацистского режима.