Карл Бильдт: историю литовских партизан слишком долго скрывали

По словам бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции, историю сопротивления Балтийских стран слишком долго скрывали.

"История "лестных братьев" - часть истории новейших времен нашей части Европы. Ее слишком долго скрывали", - написал К. Бильдт в социальной сети Twitter, где у него более 600 000 подписчиков.





Партизанская война в странах Балтии началась, когда летом 1944 года советские войска вытеснили нацистских оккупантов и второй раз сами оккупировали Балтию. Тогда сразу же начались советские репрессии, террор, мобилизация в Советскую армию.

Партизанские отряды стали создаваться в Литве в конце лета 1944 года. Около 30 000 партизан активно действовали почти на всей территории Литвы, за исключением городов. Они участвовали в вооруженных столкновениях с подразделениями НКВД, срывах проводившихся оккупационными властями выборов, обстреливали избирательные участки, боролись с насильственным созданием колхозов.

Партизанские военно-полевые суды судили и выносили смертные приговоры исполнителям ссылок, советским должностным лицам и шпионам. После того, как советской властью было заблокировано поступление в Литву свободной информации из внешнего мира, в округах были созданы отделения по информации и печати, за весь период партизанской войны были изданы периодические издания 80 наименований, говорится в сжатой "Истории Литвы", изданной в 2013 году по заказу МИД.

Для борьбы с партизанами в Литве были размещены многочисленные подразделения НКВД, при них были созданы истребительные батальоны, участников которых литовцы называли "стрибасами". Репрессивные структуры высылали в Сибирь семьи партизан, полуодетые тела погибших партизан выбрасывали на центральных площадях городов.

Организованная борьба закончилась весной 1953 года.

НАТО недавно создал короткометражный фильм, дающий представление о партизанском движении в странах Балтии.

Пропаганда советской власти старалась дискредитировать участников сопротивления, представляя их только как нацистских пособников и называя их бандитами. Эти аргументы, критикуя фильма НАТО, в последние дни стал повторять и МИД России.

Литовские должностные лица эту критику отвергли, подчеркивая, что именно "советы" в начале Второй мировой войны сотрудничали с нацистской Германией, а партизанская война началась уже после разгрома нацистского режима.