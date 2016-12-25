Карбаускис удивил рождественским поздравлением

"В календарных рождественских песнях воспеваются девятирогий олень, в чьих рогах кузнецы куют золотой венец. Золотой венец меж рогов небесного оленя - это само мифическое выкованное кузнецом Солнце. С Рождеством!", - написал политик в своем профиле.

Черти, смерть с косами, маска козла. Такие изображения встречаются в размещенном Р.Карбаускисом видеоролике, в котором фоном звучат народные песни.

"Литовцам всего мира желаем пережить магический, объединяющий всех дух Св.Рождества", - звучит в конце видеопоздравления.