Карбаускис рассказал, сколько заплатил за американский внедорожник

В декларации, которую он подал Главной комиссии по служебной этике 14 марта 2017 года, указано, что за Cadillac D3 Escalade компании Kia auto он заплатил 105 712 евро.

Сделка была заключена 27 декабря 2016 года. Судя по той же декларации, 31 декабря 2016 года его супруга Лина за 40 000 евро купила автомобиль Porsche Cayenne Diesel II. Он был куплен испанской компанией Карбаускисов Corporation Mobiliaria del Baltico.

До 14 марта Карбаускис не указывал стоимость внедорожника Cadillac D3 Escalade, была указано только информация о покупке автомобиля супруги.

Ранее политик сказал DELFI, что указал, все, что должен был: "Скажу просто: я указал то, что надо. Если там не было записи, что я должен указать, я и не указал. Никакой тайны нет, но я указываю то, что требуется. Нельзя требовать указывать то, что не требуется".

Новое правительство неоднократно декларировало, что намерено снижать уровень загрязнения окружающей среды. В одной из версий программы правительства намеревались обложить большими налогами дизельные автомобили.

Внедорожник супруги Карбаускиса дизельный, а самого Карбаускиса – бензиновый.