Карбаускис отступает: прятать бутылки с алкоголем в пакетах не придется

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ru.DELFI.lt
вторник, 30 мая 2017 г. 15:33
Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис решил, что принято достаточно мер для борьбы с алкоголем, поэтому зарегистрировал поправку, отменяющую запрет на перенос алкоголя в прозрачной упаковке.
Ramūnas Karbauskis, Tomas Tomilinas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Других утвержденных в законе средств борьбы с алкоголем на данном этапе достаточно для снижения масштабов употребления алкоголя в стране", - писал Карбаускис, регистрируя поправку.

Это уже третий компромисс, на который идут "крестьяне" в ходе обсуждения способов сокращения масштабов употребления алкоголя в обществе.

Сначала "крестьяне пошли на уступки в вопросе массовых мероприятий и ярмарок. Прежде планировали полностью запретить продажу алкоголя во время массовых мероприятий, позже эти мероприятия стали делить на платные и бесплатные: на платных продажу разрешали бы, на бесплатных – нет.

Однако после того, как стали говорить, что массовые мероприятия в таком случае стали бы платными, пусть и облагались бы минимальной платой, к примеру, 10 центов. Поэтому Карбаускис предложил на бесплатных мероприятиях оборудовать места для продажи слабого алкоголя, куда не допускались бы лица младше 20 лет.

Похожая ситуация была и с кафе. Разрешили продажу алкоголя в уличных кафе, которые находятся не дальше чем в 40 м от обычных. Вводится запрет на продажу алкоголя в летних кафе, например, на пляжах.

Последнее голосование по поправкам к закону о контроле над алкоголем намечено на 1 июня.

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