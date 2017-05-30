Карбаускис отступает: прятать бутылки с алкоголем в пакетах не придется

"Других утвержденных в законе средств борьбы с алкоголем на данном этапе достаточно для снижения масштабов употребления алкоголя в стране", - писал Карбаускис, регистрируя поправку.

Это уже третий компромисс, на который идут "крестьяне" в ходе обсуждения способов сокращения масштабов употребления алкоголя в обществе.

Сначала "крестьяне пошли на уступки в вопросе массовых мероприятий и ярмарок. Прежде планировали полностью запретить продажу алкоголя во время массовых мероприятий, позже эти мероприятия стали делить на платные и бесплатные: на платных продажу разрешали бы, на бесплатных – нет.

Однако после того, как стали говорить, что массовые мероприятия в таком случае стали бы платными, пусть и облагались бы минимальной платой, к примеру, 10 центов. Поэтому Карбаускис предложил на бесплатных мероприятиях оборудовать места для продажи слабого алкоголя, куда не допускались бы лица младше 20 лет.

Похожая ситуация была и с кафе. Разрешили продажу алкоголя в уличных кафе, которые находятся не дальше чем в 40 м от обычных. Вводится запрет на продажу алкоголя в летних кафе, например, на пляжах.

Последнее голосование по поправкам к закону о контроле над алкоголем намечено на 1 июня.