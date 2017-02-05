Карбаускис о декларации имущества в Испании: бывают ошибки

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BNS
воскресенье, 5 февраля 2017 г. 18:00
Лидер Литовского союза крестьян и "зеленых" Рамунас Карбаускис сказал, что в своей декларации указал все объекты недвижимости, которые у него есть в Испании, а действующая там его компания никогда не торговала и не планирует торговать алкоголем.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Появившаяся информация о том, что в декларации я указал не все принадлежащие мне в Испании объекты недвижимости, неверна. Да, бывают ошибки, но они - не сознательные. Я благодарен журналистам, которые обратили внимание на возможную ошибку в моей декларации – на самом деле, я не декларировал кредит на строительство дома, взятый в испанском банке. Однако, хочу подчеркнуть, что это не приведет к уплате каких-либо налогов, декларацию я уже уточнил", - написал 5 февраля в Facebook Карбаускис.

Он сказал, что его компания Corporation Mobiliaria del Baltico в Испании никогда не продавала алкоголь и не намерена этим заниматься.

"Учрежденная в Испании компания, акционером которой я являюсь, не располагает разрешением на такую деятельность как торговля алкоголем, у нее никогда не было такого разрешения и она за ним не обращалась. То, что один из учредителей компании, испанец, 16 лет назад вписал в устав компании такую деятельность, как продажа алкоголя, не означает, что это намеревались и намереваются делать. Это подтверждает и время - за 16 лет эта компания не купила и не продала ни капли алкоголя", - сказал Карбаускис.

4 февраля Lietuvos rytas писал, что у Карбаускиса в Барселоне есть двое апартаментов в Барселоне, два дома с бассейнами на испанских курортах и двухэтажный мебельный магазин. По данным издания, в декларации, которую подал Карбаускис, указаны не все объекты недвижимости, принадлежащие лидеру "крестьян" в Испании. Кроме того, он взял в зарубежных банках крупные ссуды, которые также не указал в декларации.

Также сообщается, что компания Карбаускиса Corporation Mobiliaria del Baltico в декабре 2004 года приобрела здание площадью 1500 кв. м и открыла в нем мебельный салон Como Mobles. Деятельность компании - продажа, аренда, импорт мебели, обивочных материалов, а также продажа, экспорт и импорт вина и крепких алкогольных напитков.

BNS
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Карбаускис о декларации имущества в Испании: бывают ошибки (10)

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Лидер Литовского союза крестьян и "зеленых" Рамунас Карбаускис сказал, что в своей декларации указал все объекты недвижимости, которые у него есть в Испании, а действующая там его компания никогда не торговала и не планирует торговать алкоголем.

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